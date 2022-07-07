"Будет крайне сложно": Аналитик о планах Казахстана торговать нефтью в обход России

Реакция Казахстана понятна, потому что он считает, что третья за год остановка КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) не обоснована и что здесь "что-то нечисто" и так далее. Первая остановка была из-за шторма, там был поврежден экспортный терминал. Вторая - когда российская сторона заявила, что там всплыли мины чуть ли не со времен Второй мировой. Третья остановка - по судебному решению. Казахстан считает, что это может нанести удар по его экономике, что если так дальше будет продолжаться, то они смогут экспортировать меньше нефти, соответственно, меньше зарабатывать.



Поэтому сейчас, скорее, можно говорить о неком сигнале со стороны Казахстана. Видимо, он таким образом призывает учитывать его интересы. Но мы понимаем, что здесь особое отношение не к Казахстану, а к иностранным акционерам КТК. Там есть и американские компании. Возможно, если бы там был один Казахстан и российские компании, то можно было бы найти какие-то точки соприкосновения по тому же самому вынесенному судебному решению. Условно говоря, можно было бы выписать предписание, но при этом не останавливать работу терминалов отгрузки нефти. А раз уж там есть иностранные компании, то, мол, давайте поступим жестко по закону. У российской стороны может быть примерно такая логика. Но, получается, Казахстану от этого не легче, и он посылает такой сигнал: "Давайте договариваться, иначе мы будем рассматривать возможность поиска нового, альтернативного маршрута экспорта нашей нефти".



Но выстраивание такого маршрута - это долговременная история. Если они хотят экспортировать через Каспий, то там два варианта. Либо они танкерами грузят нефть и везут ее в Баку, в Баку отгружают, дальше по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан они уходят на Турцию, на берег Средиземного моря, там опять отгружают в танкеры, и уже танкерами везут на свои рынки сбыта. Они в основном с КТК отгружают в Южную Европу - Испанию, Италию, Францию. Но так получается дорого, потому что это несколько перевалок. А если же они хотят построить нефтепровод через Каспий, то это еще более сложная идея. Потому что в документе, который определяет статус Каспия, сказано, что если будет реализовываться какой-то проект, способный потенциально повредить хрупкому экологическому равновесию Каспия, то там должно быть одобрение со стороны всех прикаспийских стран. А подобное одобрение, скорее всего, не даст ни Россия, ни Иран. Потому что получается, что Казахстан станет конкурентом. Он и сейчас является конкурентом, но это будет напрямую конкурирующий проект. Плюс к тому, если такое разрешить, тогда встанет вопрос: "А давайте еще и газопровод из Туркменистана в Европу построим". Поэтому это очень опасный прецедент, который не выгоден ни России, ни Ирану.



Построить нефтепровод будет крайне сложно, плюс к тому непонятно, кто на это все даст денег. Все компании сейчас бояться реализовывать какие-то крупные проекты. Собственно, поэтому сейчас в мире и наблюдается дефицит, потому что никто не вкладывается в новые месторождения. Всех запугали энергопереходом, зеленой энергетикой и так далее.



Думаю, в краткосрочной перспективе Казахстану будет сложно куда-то перенаправить существенные объемы нефти, кроме как транспортировать ее через Россию. Россия же отказывается от того, чтобы взять казахскую нефть и транспортировать ее по своей обычной системе. Будь то Новороссийск, Усть–Луга или нефтепровод "Дружба". Пожалуйста, заказывайте прокачку, и Россия окажет эту услугу.



О влиянии ситуации с Казахстаном на рынок нефти и цены



Сейчас все смотрят на другие факторы: не скатится ли мир в глобальную рецессию, из-за чего сократится потребление нефти, как будет себя вести регулятор Соединенных Штатов, будет ли он поднимать ставку. Больше смотрят на монетарные факторы. Но если конфликт России и Казахстана будет как-то развиваться, казахи будут делать резкие заявления, то вполне возможно, что срок простоя КТК будет увеличиваться. Ведь предписание суда связано с устранением недоработок, в том числе экологических. И если акционеры КТК не будут работать над этим, а станут разжигать конфликт, то, конечно, срок приостановки проекта может быть продлен.



Может быть, ситуация улучшилась бы, если бы американские компании продали свою в КТК. Наверное, Москвой рассматриваются различные сценарии, есть определенный диалог с Казахстаном. Сейчас будут думать, как разрешить эту ситуацию.



Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ