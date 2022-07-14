В Германии предупредили о трехкратном росте цен на газ

Федеральное сетевое агентство Германии спрогнозировало рост цен на газ в 2023 году «минимум в три раза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RND.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава сетевого агентства Клаус Мюллер призвал потребителей готовиться к резкому росту цен и экономить газ.

Мюллер подчеркнул, что «каждый сэкономленный киловатт» позволит отсрочить или предотвратить отключения газа на производствах.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ ранее подсчитали, что один день отсрочки запуска «Северного потока» обойдется ЕС более чем в 200 миллионов евро, а неделя - примерно в 1,5 миллиарда евро.

11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на плановую профилактику, которая должна завершиться 21 июля. В ЕС опасаются, что на фоне украинского кризиса поставки могут не возобновиться.