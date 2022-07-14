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24 минуты назад

Глава МИД ФРГ исключила смягчение санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине

Илья Родин

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предупредила, что власти страны исключают смягчение санкций против Москвы, введенных после начала спецоперации России на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

В Германии исключили смягчение санкций против России
Фото: ReutersReuters

Анналена Бербок подчеркнула, что, даже если бы правительство ФРГ пошло на этот шаг, это не гарантировало бы возобновление поставок газа из России. По ее мнению, в таком случае Берлин «шантажировали бы вдвойне».

Стали известны подробности новых санкций ЕС против России

Дипломат уточнила, что страна сохранит курс на стабильную поддержку Украины. Она отметила, что власти намереваются сохранить ограничительные меры против РФ именно в контексте помощи Киеву.

По ее словам, правительство будет обращать внимание и на внутреннюю повестку, не допустит «раскола в обществе».

Бербок обвинила ранее Россию в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Она сообщила, что якобы из-за действий Москвы повсеместно прекращаются поставки необходимых товаров и растут цены.

Экономика,Анналена Бербок,ЕС,
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