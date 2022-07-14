В Германии исключили смягчение санкций против России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предупредила, что власти страны исключают смягчение санкций против Москвы, введенных после начала спецоперации России на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Фото: Reuters Reuters

Анналена Бербок подчеркнула, что, даже если бы правительство ФРГ пошло на этот шаг, это не гарантировало бы возобновление поставок газа из России. По ее мнению, в таком случае Берлин «шантажировали бы вдвойне».

Дипломат уточнила, что страна сохранит курс на стабильную поддержку Украины. Она отметила, что власти намереваются сохранить ограничительные меры против РФ именно в контексте помощи Киеву.

По ее словам, правительство будет обращать внимание и на внутреннюю повестку, не допустит «раскола в обществе».