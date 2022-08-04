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1 час назад

«Откровенно кинули»: Аналитик заявил об отборе Германией газа у других стран

Елена Прошина

Российский сжиженный природный газ должен был попасть в Индию по газопроводу «Ямал-СПГ», однако Германия национализировала проект и перенаправила объемы топлива в свою страну, рассказал экономист Игорь Юшков. При этом до этого аналогичная ситуация произошла с Пакистаном, когда трейдеры просто разорвали контракт и выплатили неустойку, пишет «ПолитРоссия».

История очень показательная. Это второй раз, когда европейцы напрямую лишают газа других потребителей. Был контракт у Индии с дочкой «Газпрома», но немцы национализировали ее и перенаправили объемы себе. До этого другие трейдеры должны были поставить СПГ в Пакистан, который в итоге откровенно кинули. Просто разорвали контракт и выплатили неустойку, — отметил Юшков.

Экономист считает, что Берлин решился на такой шаг из-за нехватки горючего, который сейчас поступает в страну по «Северному потоку» в крайне малых количествах. Юшков пожаловался, что более обеспеченные европейские страны перекупают газ у поставщиков и лишают топлива более бедные государства.

Европейцы лишают менее богатые страны энергоснабжения. Показательно с точки зрения отношения европейцев к Азии. Однако эти партии кардинально не изменят ситуацию на европейском рынке, — резюмировал он.

В Индии начали ограничивать снабжение газом из-за бывшей «дочки» «Газпрома»

Индийская государственная энергетическая компания GAIL начала ограничивать снабжение газом внутренних потребителей. Отпуск ограничен из-за непоставки СПГ бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading (GM&T) Singapore, сообщает Reuters.

GAIL начала нормирование газа, сократив поставки предприятиям по производству удобрений и промышленным клиентам. На некоторые заводы поставки ограничены на 10 процентов. Чтобы сэкономить газ для других потребителей, госкомпания работает на своем нефтехимическом комплексе в Пате, на севере Индии, примерно на 60 процентов мощности, рассказали источники агентства.

Ранее стало известно, что GM&T Singapore Pte начала срывать договоренности по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. За последние два месяца пропущено уже пять поставок индийской GAIL India.

По контракту предполагается, что направляться должно около 40 грузов в год, обычно по три-четыре в месяц, уточняют источники. Однако на поставках сказалось решение Москвы препятствовать связям с проектом «Ямал СПГ» — у GM&T есть контракт на 2,9 миллиона тонн в год сроком на 20 лет. Индийская сторона в новых условиях начала искать альтернативы, одной из них могут стать прямые закупки у России.

В Азии цены на сжиженный природный газ выросли почти в 10 раз

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии выросли за последние годы почти в 10 раз на фоне опасений относительно жесткой конкуренции в ближайшие годы, о которой предупреждают эксперты.

Спрос на СПГ достигает пика зимой, поэтому обычно летом цены на него снижаются. Как отметила в среду газета Nikkei, до 2019 года в среднем летние цены на спотовом рынке в Азии составляли около $5 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица). При этом, по данным Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC), индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань) 27 июля поднимался до $52 за 1 млн BTU.

Как пишет Nikkei, из-за роста цен на газ в Европе на фоне сокращения поставок из РФ азиатские импортеры СПГ, покупающие его в США и других странах, вынуждены повышать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность. Особенно значимым это является для развивающихся стран, у которых нет больших валютных резервов. В этой связи наблюдается сокращение закупок Пакистаном, Бангладеш и другими странами, включая Индию.

Цены стремительно растут на фоне опасений жесткой конкуренции на рынке СПГ, о которой предупреждают эксперты. Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, одни из крупнейших поставщиков СПГ - США и Австралия - не смогут нарастить производство, несмотря на соответствующие просьбы Японии. "В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются", - сказал он, отметив, что вероятность возобновления его полноценной деятельности в течение года довольно низкая.

В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. "Причина в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций", - сказал он. По словам аналитика, у Австралии "нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию", поскольку она еще не решила свои собственные проблемы.

На фоне дефицита энергоносителей Австралийская комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) 1 августа призвала местные газодобывающие и экспортные компании перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок.

РГ: Европе грозит остаться без альтернативы российскому газу

Европа может остаться без одной из немногих альтернатив российскому газу — сжиженного природного газа из США. Ради повышения спроса на внутреннем рынке и заполнения собственных подземных хранилищ Штаты рассматривают возможность существенно сократить поставки, считают опрошенные журналистами аналитики.

«США могут ограничить экспорт своего сжиженного природного газа (СПГ) ради увеличения предложения на внутреннем рынке и заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). На фоне снижения импорта газа этим летом из России более чем вполовину для Европы такой сценарий может обернуться энергетической катастрофой», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.

Американским газодобывающим компаниям и экономике США продажа газа Европе пользы не даст, добавляют опрошенные газетой эксперты. США продали весь СПГ европейским и азиатским трейдерам, что приносит больше прибыли торговцам других стран, а не штатам. Поэтому возможны повышения цен на газ для американских потребителей и, следовательно, Европе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Европе газовый кризис обострился после введения западом антироссийских санкций. Цены на газ в западной части значительно выросли.

Боррель заявил, что возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

Верховный комиссар Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу. Об этом он написал в своем блоге.

По словам дипломата, Европу ожидает «настоящий шторм», поскольку энергоносители дорожают, «экономический рост замедляется, приближается зима».

Он также указал, что ЕС в определенной мере сумел справиться с общим сокращением доли импорта газа из России с 40% в начале года до сегодняшних примерно 20%. Этого удалось достичь в основном за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ), доля использования которого удвоилась с 19 до 37%. Увеличены и закупки трубопроводного газа из Алжира, Азербайджана и Норвегии.

Wikipedia

«Но суровая правда заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников. Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, то есть сокращение спроса», — отметил Боррель.

Ранее глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль сообщил, что в июне США впервые в истории обогнали РФ по объему проданного в Европу газа.

До этого заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается — то к 2025 году.

ЕС собирается увеличить поставки СПГ из Нигерии

Евросоюз хочет увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Такое заявление сделал представитель энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин. Также Болдуин сказал что Европа сейчас импортирует 14% газа из Нигерии и хочет увеличить эту долю. По его словам это связано с опасениями прекращения поставок газа из России.

Получится ли у Европы найти необходимое количество газа? И по каким ценам она его сможет получать? Комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:

«Вообще Европейский союз сейчас по всему миру шастает с вопросом о том, где можно найти газ, но он упирается в те проблемы, которые в принципе давно были известны. Ведь новые СПГ-производства даже в тех странах, где есть запасы газа, требуют времени, те заводы, которые сейчас запускаются, рассчитаны были на рост спроса на газ, в том числе в Азии и прежде всего в Китае. Это не какой-то просто газ, который внезапно должен появиться на рынке и пойти куда угодно. Так что это первая проблема. В Нигерии есть немногим меньше 3% мировых запасов газа, там можно, конечно, построить мощности по сжижению, я думаю, что там, условно говоря, через пять-десять лет это все легко можно будет сделать. Но если решать проблему ближайшей зимы, еще ближайших пары лет — так просто, конечно, эта проблема не решается. Сейчас Нигерия газ поставляет в Европу и в Азию, но пока российский СПГ не запрещен в Европе, и российского туда больше приходит, чем нигерийского. Что касается цен, то пока СПГ поставляется в режиме спота, то есть не по долгосрочным контрактам, он очень дорогой, его цены сопоставимы с теми, что мы с вами видим сейчас на биржах, покупать его крайне сложно, и к тому же за ним охотятся не только Европейский союз, но и Европа в целом, еще и Азия. Возникает эффект ценового арбитража — кто больше даст денег. Тут Европе надо победить и Японию, и Южную Корею, и Китай, и Индию, и Пакистан в плане борьбы за газ. Если, условно говоря, Пакистан они обыграют, оставив Пакистан без газа, спровоцировав там всякие сложности, в том числе которые способны на Европе самой сказаться, я имею в виду если будут мигранты экономические и так далее, то переиграть Японию или Южную Корею, Китай будет не так просто».

Также представитель Еврокомиссии Болдуин заявил, что Европа намерена использовать газ до 2045 года, а Нигерия имеет огромный потенциал замены российского газа.

"Газпром" заявил о невозможности возврата Siemens двигателя для "Северного потока"

Поставка двигателя 073 на КС "Портовая" для проекта "Северный поток" в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, а также в результате нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens, сообщил "Газпром".

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - отметили в компании.

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер при этом в среду заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для "Северного потока" в Россию не требуются, потому что агрегат не подпадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ.

С 27 июля "Северный поток" задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.

Как в конце июля заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия-24", Siemens Energy не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока". В результате на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии осталась только одна турбина, и прокачка газа была снижена.

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