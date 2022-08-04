«Откровенно кинули»: Аналитик заявил об отборе Германией газа у других стран

«Вообще Европейский союз сейчас по всему миру шастает с вопросом о том, где можно найти газ, но он упирается в те проблемы, которые в принципе давно были известны. Ведь новые СПГ-производства даже в тех странах, где есть запасы газа, требуют времени, те заводы, которые сейчас запускаются, рассчитаны были на рост спроса на газ, в том числе в Азии и прежде всего в Китае. Это не какой-то просто газ, который внезапно должен появиться на рынке и пойти куда угодно. Так что это первая проблема. В Нигерии есть немногим меньше 3% мировых запасов газа, там можно, конечно, построить мощности по сжижению, я думаю, что там, условно говоря, через пять-десять лет это все легко можно будет сделать. Но если решать проблему ближайшей зимы, еще ближайших пары лет — так просто, конечно, эта проблема не решается. Сейчас Нигерия газ поставляет в Европу и в Азию, но пока российский СПГ не запрещен в Европе, и российского туда больше приходит, чем нигерийского. Что касается цен, то пока СПГ поставляется в режиме спота, то есть не по долгосрочным контрактам, он очень дорогой, его цены сопоставимы с теми, что мы с вами видим сейчас на биржах, покупать его крайне сложно, и к тому же за ним охотятся не только Европейский союз, но и Европа в целом, еще и Азия. Возникает эффект ценового арбитража — кто больше даст денег. Тут Европе надо победить и Японию, и Южную Корею, и Китай, и Индию, и Пакистан в плане борьбы за газ. Если, условно говоря, Пакистан они обыграют, оставив Пакистан без газа, спровоцировав там всякие сложности, в том числе которые способны на Европе самой сказаться, я имею в виду если будут мигранты экономические и так далее, то переиграть Японию или Южную Корею, Китай будет не так просто».