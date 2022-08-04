«Откровенно кинули»: Аналитик заявил об отборе Германией газа у других стран

Российский сжиженный природный газ должен был попасть в Индию по газопроводу «Ямал-СПГ», однако Германия национализировала проект и перенаправила объемы топлива в свою страну, рассказал экономист Игорь Юшков. При этом до этого аналогичная ситуация произошла с Пакистаном, когда трейдеры просто разорвали контракт и выплатили неустойку, пишет «ПолитРоссия».
История очень показательная. Это второй раз, когда европейцы напрямую лишают газа других потребителей. Был контракт у Индии с дочкой «Газпрома», но немцы национализировали ее и перенаправили объемы себе. До этого другие трейдеры должны были поставить СПГ в Пакистан, который в итоге откровенно кинули. Просто разорвали контракт и выплатили неустойку, — отметил Юшков.
Экономист считает, что Берлин решился на такой шаг из-за нехватки горючего, который сейчас поступает в страну по «Северному потоку» в крайне малых количествах. Юшков пожаловался, что более обеспеченные европейские страны перекупают газ у поставщиков и лишают топлива более бедные государства.
Европейцы лишают менее богатые страны энергоснабжения. Показательно с точки зрения отношения европейцев к Азии. Однако эти партии кардинально не изменят ситуацию на европейском рынке, — резюмировал он.
Индийская государственная энергетическая компания GAIL начала ограничивать снабжение газом внутренних потребителей. Отпуск ограничен из-за непоставки СПГ бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading (GM&T) Singapore, сообщает Reuters.
GAIL начала нормирование газа, сократив поставки предприятиям по производству удобрений и промышленным клиентам. На некоторые заводы поставки ограничены на 10 процентов. Чтобы сэкономить газ для других потребителей, госкомпания работает на своем нефтехимическом комплексе в Пате, на севере Индии, примерно на 60 процентов мощности, рассказали источники агентства.
Ранее стало известно, что GM&T Singapore Pte начала срывать договоренности по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. За последние два месяца пропущено уже пять поставок индийской GAIL India.
По контракту предполагается, что направляться должно около 40 грузов в год, обычно по три-четыре в месяц, уточняют источники. Однако на поставках сказалось решение Москвы препятствовать связям с проектом «Ямал СПГ» — у GM&T есть контракт на 2,9 миллиона тонн в год сроком на 20 лет. Индийская сторона в новых условиях начала искать альтернативы, одной из них могут стать прямые закупки у России.
ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии выросли за последние годы почти в 10 раз на фоне опасений относительно жесткой конкуренции в ближайшие годы, о которой предупреждают эксперты.
Спрос на СПГ достигает пика зимой, поэтому обычно летом цены на него снижаются. Как отметила в среду газета Nikkei, до 2019 года в среднем летние цены на спотовом рынке в Азии составляли около $5 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица). При этом, по данным Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC), индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань) 27 июля поднимался до $52 за 1 млн BTU.
Как пишет Nikkei, из-за роста цен на газ в Европе на фоне сокращения поставок из РФ азиатские импортеры СПГ, покупающие его в США и других странах, вынуждены повышать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность. Особенно значимым это является для развивающихся стран, у которых нет больших валютных резервов. В этой связи наблюдается сокращение закупок Пакистаном, Бангладеш и другими странами, включая Индию.
Цены стремительно растут на фоне опасений жесткой конкуренции на рынке СПГ, о которой предупреждают эксперты. Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, одни из крупнейших поставщиков СПГ - США и Австралия - не смогут нарастить производство, несмотря на соответствующие просьбы Японии. "В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются", - сказал он, отметив, что вероятность возобновления его полноценной деятельности в течение года довольно низкая.
В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. "Причина в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций", - сказал он. По словам аналитика, у Австралии "нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию", поскольку она еще не решила свои собственные проблемы.
На фоне дефицита энергоносителей Австралийская комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) 1 августа призвала местные газодобывающие и экспортные компании перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок.
Европа может остаться без одной из немногих альтернатив российскому газу — сжиженного природного газа из США. Ради повышения спроса на внутреннем рынке и заполнения собственных подземных хранилищ Штаты рассматривают возможность существенно сократить поставки, считают опрошенные журналистами аналитики.
«США могут ограничить экспорт своего сжиженного природного газа (СПГ) ради увеличения предложения на внутреннем рынке и заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). На фоне снижения импорта газа этим летом из России более чем вполовину для Европы такой сценарий может обернуться энергетической катастрофой», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.
Американским газодобывающим компаниям и экономике США продажа газа Европе пользы не даст, добавляют опрошенные газетой эксперты. США продали весь СПГ европейским и азиатским трейдерам, что приносит больше прибыли торговцам других стран, а не штатам. Поэтому возможны повышения цен на газ для американских потребителей и, следовательно, Европе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Европе газовый кризис обострился после введения западом антироссийских санкций. Цены на газ в западной части значительно выросли.
Верховный комиссар Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу. Об этом он написал в своем блоге.
По словам дипломата, Европу ожидает «настоящий шторм», поскольку энергоносители дорожают, «экономический рост замедляется, приближается зима».
Он также указал, что ЕС в определенной мере сумел справиться с общим сокращением доли импорта газа из России с 40% в начале года до сегодняшних примерно 20%. Этого удалось достичь в основном за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ), доля использования которого удвоилась с 19 до 37%. Увеличены и закупки трубопроводного газа из Алжира, Азербайджана и Норвегии.
«Но суровая правда заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников. Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, то есть сокращение спроса», — отметил Боррель.
Ранее глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль сообщил, что в июне США впервые в истории обогнали РФ по объему проданного в Европу газа.
До этого заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается — то к 2025 году.
Евросоюз хочет увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Такое заявление сделал представитель энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин. Также Болдуин сказал что Европа сейчас импортирует 14% газа из Нигерии и хочет увеличить эту долю. По его словам это связано с опасениями прекращения поставок газа из России.
Получится ли у Европы найти необходимое количество газа? И по каким ценам она его сможет получать? Комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:
«Вообще Европейский союз сейчас по всему миру шастает с вопросом о том, где можно найти газ, но он упирается в те проблемы, которые в принципе давно были известны. Ведь новые СПГ-производства даже в тех странах, где есть запасы газа, требуют времени, те заводы, которые сейчас запускаются, рассчитаны были на рост спроса на газ, в том числе в Азии и прежде всего в Китае. Это не какой-то просто газ, который внезапно должен появиться на рынке и пойти куда угодно. Так что это первая проблема. В Нигерии есть немногим меньше 3% мировых запасов газа, там можно, конечно, построить мощности по сжижению, я думаю, что там, условно говоря, через пять-десять лет это все легко можно будет сделать. Но если решать проблему ближайшей зимы, еще ближайших пары лет — так просто, конечно, эта проблема не решается. Сейчас Нигерия газ поставляет в Европу и в Азию, но пока российский СПГ не запрещен в Европе, и российского туда больше приходит, чем нигерийского. Что касается цен, то пока СПГ поставляется в режиме спота, то есть не по долгосрочным контрактам, он очень дорогой, его цены сопоставимы с теми, что мы с вами видим сейчас на биржах, покупать его крайне сложно, и к тому же за ним охотятся не только Европейский союз, но и Европа в целом, еще и Азия. Возникает эффект ценового арбитража — кто больше даст денег. Тут Европе надо победить и Японию, и Южную Корею, и Китай, и Индию, и Пакистан в плане борьбы за газ. Если, условно говоря, Пакистан они обыграют, оставив Пакистан без газа, спровоцировав там всякие сложности, в том числе которые способны на Европе самой сказаться, я имею в виду если будут мигранты экономические и так далее, то переиграть Японию или Южную Корею, Китай будет не так просто».
Также представитель Еврокомиссии Болдуин заявил, что Европа намерена использовать газ до 2045 года, а Нигерия имеет огромный потенциал замены российского газа.
Поставка двигателя 073 на КС "Портовая" для проекта "Северный поток" в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, а также в результате нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens, сообщил "Газпром".
"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - отметили в компании.
Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер при этом в среду заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для "Северного потока" в Россию не требуются, потому что агрегат не подпадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ.
С 27 июля "Северный поток" задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.
Как в конце июля заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия-24", Siemens Energy не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока". В результате на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии осталась только одна турбина, и прокачка газа была снижена.