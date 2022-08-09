«Придется объявлять форс-мажор»: Эксперт об остановке Украиной транзита нефти из РФ

Это непродуманная санкционная политика и со стороны Европы, и со стороны самой Украины. Получается, что «Транснефть»
просто не может сделать денежный перевод, провести оплату транзитных услуг. «Укртранснафта» деньги не получила, соответственно, она не оказывает услуги, остановила прокачку. То есть это не санкции против прокачки нефти, а результат финансовых санкций против России. Они сами закрывают себе возможность зарабатывать на транзите российской нефти.
Для «Укртранснафты» это тоже неприятная история, потому что они всегда отличались большим прагматизмом. Например, в 2019 году, когда в нефтепровод «Дружба» попадала хлорорганика, украинцы поняли, что им оплатят всевозможные действия с нефтью - откачку, прокачку, хранение в резервуарах, они очень быстро сориентировались, поняли, что можно быстро заработать. В итоге меньше всего проблем возникло именно с украинским участком. Потому что все, что им говорила «Транснефть», они делали: качали туда-сюда, откачивали нефть в резервуары для хранения. В этом плане «Укртранснафта» хочет зарабатывать. Но вот из-за финансовых санкций они просто не могут получить платежку, соответственно, «Транснефть» не может оплатить услугу.
Теперь, по всей видимости, российским компаниям придется объявлять форс-мажор по контрактам на поставку нефти. И в этом плане самим европейцам придется договариваться с украинцами о том, чтобы вывести платежи именно за транзит нефти из-под санкций, чтобы их можно было переводить в банки на соответствующие счета «Укртранснафты». Такой опыт есть. Например, весть транзит в Калининград вывели из-под санкций. Кроме того, осуществляется транзит газа, поэтому и здесь тоже можно все это сделать. То есть украинский и европейский санкционный режим нужно донастраивать, чтобы платежи были оговорены отдельно, чтобы они проходили. Транзит газа же идет? Идет. «Газпром»
как-то перечисляет деньги оператору газотранспортной системы? Да. Почему же не сделать то же самое с нефтью? Поэтому этот вопрос, скорее, к европейской стороне, к Украине. Нужно, чтобы они просто сделали исключение из-под санкций и принимали деньги.
О последствиях остановки транзита для Европы
Думаю, в Европе еще больше может увеличиться цена на нефть, усугубиться энергетический кризис. Может быть, сейчас попытаются доставить российскую нефть каким-то другим образом - морем, через Новороссийск, и так запитать другие страны. Уже была история с «Дружбой» и сернистой нефтью, тогда весь нефтепровод был остановлен на месяц и даже больше, и альтернативными маршрутами перекидывали всю нефть, в том числе и в Венгрию, Чехию. Поэтому сейчас попытаются сделать также.