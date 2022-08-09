«Придется объявлять форс-мажор»: Эксперт об остановке Украиной транзита нефти из РФ

Остановка Украиной транзита российской нефти в Европу по южной ветке «Дружбы» стала следствием непродуманной санкционной политики. По всей видимости, российским компаниям придется объявлять форс-мажор по контрактам на поставку сырья. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя информацию о прекращении прокачки нефти украинской госкомпанией «Укртранснафта».