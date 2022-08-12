У России есть ограничения, связанные с санкциями. И Казахстан опасается попасть под эти ограничения. На самом деле у Казахстана есть несколько вариантов поставок, причем два из них идут в обход России. Это поставки через Азербайджан по нефтепроводу Баку-Джейхан в Турцию, второй вариант - это через Неку в Северный Иран, с замещением нефти в Персидском заливе.



Если говорить о поставках через Неку и через Северный Иран, то там существует определенная проблема, связанная с тем, что иранцы постоянно нарушают условия договора. И с ними работать плохо: они то нефть не отдадут, то деньги не переведут. В общем плохой партнер.



Что касается Азербайджана, то это, конечно, партнер хороший. И цены на этом направлении самые высокие. Но тут есть один минус, он состоит в том, что нефтепровод Баку-Джейхан не резиновый. И его пропускная способность далеко не всегда позволяет Казахстану перекачивать нужные объемы.



Таким образом, Казахстан, как обычно, идет по пути наименьшего сопротивления, а именно: ту часть, которую можно поставить через Баку-Джейхан, он поставляет через этот маршрут, ту часть, которую нельзя поставить, он по выбору поставляет либо через Россию, либо через Иран. В зависимости от того, какие условия предлагаются.



Все эти варианты поставок давно используются, они известны. Проблема, которая была с КТК, - она временная. В основном, конечно, проблема состоит именно в санкциях. Потому что есть определенный набор ограничений, который пытаются ввести против России, и казахи боятся попасть под эти ограничения. Ограничения цены, ограничения объема продаж и так далее.

Рустам Танкаев Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России