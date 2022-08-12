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1 час назад

Планы Казахстана продавать часть нефти через Азербайджан в обход РФ объяснили

Семён Капранов
Рустам Танкаев эксперт

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал планы Казахстана поставлять и продавать часть своей нефти, транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в обход России через Азербайджан. Специалист отметил, что соответствующие намерения Нур-Султана продиктованы опасениями попасть под ограничения, которые пытаются ввести в отношении российской стороны.

У России есть ограничения, связанные с санкциями. И Казахстан опасается попасть под эти ограничения. На самом деле у Казахстана есть несколько вариантов поставок, причем два из них идут в обход России. Это поставки через Азербайджан по нефтепроводу Баку-Джейхан в Турцию, второй вариант - это через Неку в Северный Иран, с замещением нефти в Персидском заливе.

Если говорить о поставках через Неку и через Северный Иран, то там существует определенная проблема, связанная с тем, что иранцы постоянно нарушают условия договора. И с ними работать плохо: они то нефть не отдадут, то деньги не переведут. В общем плохой партнер.

Что касается Азербайджана, то это, конечно, партнер хороший. И цены на этом направлении самые высокие. Но тут есть один минус, он состоит в том, что нефтепровод Баку-Джейхан не резиновый. И его пропускная способность далеко не всегда позволяет Казахстану перекачивать нужные объемы.

Таким образом, Казахстан, как обычно, идет по пути наименьшего сопротивления, а именно: ту часть, которую можно поставить через Баку-Джейхан, он поставляет через этот маршрут, ту часть, которую нельзя поставить, он по выбору поставляет либо через Россию, либо через Иран. В зависимости от того, какие условия предлагаются.

Все эти варианты поставок давно используются, они известны. Проблема, которая была с КТК, - она временная. В основном, конечно, проблема состоит именно в санкциях. Потому что есть определенный набор ограничений, который пытаются ввести против России, и казахи боятся попасть под эти ограничения. Ограничения цены, ограничения объема продаж и так далее.
Рустам Танкаев
Рустам Танкаев Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России

Ранее агентство Reuters сообщило о намерении Казахстана поставлять и продавать часть своей нефти - около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), - в обход России, через азербайджанские трубопроводы.

Экономика,Рустам Танкаев,
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