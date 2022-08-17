Газовый кризис: как долго Европа сможет обходиться без поставок из России

Запасов газа в Германии в случае полной остановки поставок из России хватит менее, чем на три месяца, даже если газохранилища удастся заполнить к ноябрю на 95%. Об этом глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в среду.

По словам Мюллера, в таком случае газа, который требуется для отопления, работы промышленности и выработки электричества, хватит на два с половиной месяца.

"Не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут в ноябре заполнены на 95% даже при хороших условиях в рамках спроса и предложения. В лучшем случае цели достигнут три четвертых из них (газохранилищ - прим. ТАСС)", - добавил глава Федерального сетевого агентства.

Мюллер отметил, что сейчас процесс заполнения хранилищ идет быстрее, чем в предыдущие годы, но "расслабляться нельзя". В регуляторе также не могут пояснить, каким компаниям могут "отключить газ" в случае, если из-за дефицита придется нормировать потребление топлива.

"Мы не знаем, как будет развиваться кризис. Не можем сказать ничего однозначного относительно того, что кого-то отключат в первую очередь", - заявил Мюллер.

На данный момент газохранилища в стране заполнены почти на 77%. С 27 июля "Северный поток" задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. Как в конце июля заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия-24", Siemens Energy не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока". В результате на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии осталась только одна турбина и прокачка газа была снижена.

В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах?

Новый газовый рекорд в Европе. Стоимость газа на споте выросла до 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Прошлый рекорд, поставленный в марте, побит. Газпром считает, что 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов – это только начало. По оценкам монополии, если так пойдет и дальше, то зимой цены в Европе превысят 4 тыс. долларов за тысячу кубов. И это еще консервативный прогноз.

«Основной фундаментальный фактор, который сохраняется, – это общемировой дефицит газа. Это вызвано недоинвестированием в добычу газа в предыдущие годы на фоне роста спроса во всем мире. Европа сама стимулировала инвестиции только в возобновляемую энергетику», – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Одновременно Европа создавала биржевую торговлю газом, которая теперь сыграла против нее самой. Именно биржевая торговля газом так чутко реагирует на любые конъюнктурные изменения. Дефицит газа сразу приводит к росту цены на него, добавляет эксперт.

Кроме того, злую шутку сыграла с Европой погода. Летняя жара и засуха привели не только к росту кондиционирования, но и затруднили доставку угля (альтернатива дефицитному газу) по обмелевшим рекам. Кроме того, с 10 августа вступили в силу санкции, запрещающие покупку европейцами российского угля. Теперь его приходится доставлять из ЮАР, США, Австралии, Индонезии, Колумбии.

«Многие ядерные блоки АЭС останавливаются, потому что вода слишком теплая для системы охлаждения. Гидростанции также меньше вырабатывают энергии из-за засухи. Это далеко и дорого», – добавляет собеседник.

Кроме того, снизились поставки газа из Норвегии из-за планового ремонта на добывающих активах. «Еще один фактор, который повлиял в последние дни на цены на газ, это остановка на профилактические работы добычи на месторождении «Шах Дениз – 2». Оно является основной ресурсной базой для заполнения системы ТАП-ТАНАП, то есть поставок азербайджанского газа в Европу», – добавляет Юшков.

Получается, что три из четырех трубопроводных поставщиков – Россия, Норвегия и Азербайджан – сократили поставки газа в Европу. Только Алжир еще держится, да и то с переменным успехом.

В конце июля по техническим причинам сократились поставки по «Северному потоку – 1». И когда они восстановятся – большой вопрос. «Рынок волнует вопрос «Северного потока – 1», потому что стороны никак не могут договориться о возврате отремонтированной турбины и ремонта остальных турбин.

Если ситуация не разрешится, то «Северный поток – 1» может в любой момент полностью остановиться из-за выработки ресурса оставшейся турбины. Вероятно, рынок ждет, что поставки российского газа еще больше сократятся в сентябре–октябре и дефицит станет еще больше. Потому что у других поставщиков больше газа нет», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Европейцы активно готовятся к зиме, и заполняемость европейских подземных хранилищ уже близка к плановым 80%. Это потребовало от европейцев сильно раскошелиться. Но заполненность ПХГ все равно не дает полную гарантию того, что Европа сможет нормально пройти отопительный сезон, даже если экспорт российского газа останется на текущем уровне, а не снизится, говорит Юшков. Тут все зависит от того, насколько зима будет морозной. Но даже средняя по температуре зима создает большие риски, считает эксперт.

Кризисное прохождение отопительного сезона потребует отключения ряда промышленных потребителей и заводов. Но, конечно, европейские власти будут пытаться до последнего сохранить энергоснабжение населения и социальных объектов.

Еще один важный вопрос: начнет ли Азия активно конкурировать с Европой за СПГ? Пока европейцам везло – в Китае сначала была пандемия и спад энергопотребления, теперь китайцы активно жгут уголь, так как проблемы климата отошли на второй план. Однако есть еще Япония и Южная Корея – а это крупные потребители СПГ, которые могут зимой перекупить СПГ и спровоцировать еще больший дефицит газа в Европе.

«До конца отопительного сезона 2022-2023 годов цены на газ будут оставаться высокими. Из отопительного сезона европейцы, скорее всего, выйдут с пустыми ПХГ. Значит, им придется активно заполнять хранилища к следующему сезону. Поэтому спрос и цены на газ будут оставаться высокими», – ожидает Игорь Юшков.

По его мнению, вполне вероятно, что мировая экономика войдет в рецессию в первой половине 2023 года. Это несколько снизит потребление газа, однако новых объемов топлива на рынке не появится, поэтому вряд ли дефицит исчезнет.

«Самый позитивный сценарий – это подписание глобального соглашения между Россией и Европой о новых правилах игры и новом мироустройстве. В обмен на отмену ряда санкций против России договорились бы и о нормализации отношений в энергетике», – полагает Юшков.

В идеале снимаются польские и российские санкции с газопровода «Ямал – Европа», на который перекидываются потоки украинского транзита. Ключевой момент для России и с политической, и с экономической точек зрения – это запуск «Северного потока – 2». Наконец, разрешается проблема с турбинами для «Северного потока – 1».

Другое дело, что европейские политические элиты пока на это не готовы. Особенно те, кто выступает за развитие возобновляемой энергетики. Ведь расходы на нее теперь при цене 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров газа и 120 долларов за баррель выглядят не такими уж высокими. Пока более реальным выглядит решение проблем с ремонтом и поставкой турбин для «Северного потока – 1», с восстановлением объемов прокачки по нему газа, считает Юшков.

Он не ждет изменения ситуации в 2023 году. А вот в 2024 году могут начаться подвижки, если Европа, ушедшая в кризис, поймет, что санкции обоюдоостро бьют по всем и нужно компромиссное решение. Но США, конечно, будут активно отговаривать европейцев от того, чтобы идти на компромисс с Москвой. «Россия считает, что в энергетике время на нашей стороне. Пусть европейцы покупают дорогой газ, мерзнут, лишаются комфортной европейской жизни и погружаются в рецессию», – говорит Юшков.

Согласно базовому прогнозу ИБ «Синара», в 2024 году Газпром и ЕС решают все текущие проблемы, при этом Газпром вновь становится желанным поставщиком. Поставки Газпрома в ЕС в 2024 году восстанавливаются до 145 млрд кубометров в год, как это было в 2021 году.

Тогда это составляло 35% от 412 млрд кубометров – общего спроса на газ в ЕС.

Но в 2022 и 2023 годах Газпром будет продавать европейцам значительно меньше – по 66 млрд кубометров в год. Однако высокие цены на газ позволят российской компании хорошо зарабатывать все эти годы «ожидания». При цене газа на бирже TTF во втором полугодии 2022 года в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров Газпром от экспорта в дальнее зарубежье получает с каждой тысячи кубометров 1,1 тыс. долларов выручки, что должно привести к росту EBITDA за 2022 года на 45% – до 5,4 трлн рублей, несмотря на сокращение объема продаж и анонсированное повышение НДПИ на 1,2 трлн рублей, посчитали в ИБ «Синара». Аналитики ждут, что в 2022 году Газпром получит более 13 трлн рублей выручки от продажи 66 млрд кубометров газа по средней цене в 963 доллара за тысячу кубометров. Это расчет, исходя из того, что стоимость газа на европейской бирже составляет 2 тыс. долларов. Если биржевая цена взлетит до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров, то Газпром может выручить и 15 трлн рублей, так как стоимость российского газа по контрактам вырастет до 1278 долларов.

По прогнозу аналитиков ИБ «Синара», в 2022-2023 годах газпромовский газ для дальнего зарубежья будет стоить 963 и 898 долларов, то есть в районе 900-1000 долларов за тысячу кубометров. Однако уже в 2024 году цена снизится вдвое – до 484 долларов, то есть менее 500 долларов при значительном росте объемов экспорта. В 2025-2026 годах цена на российский газ снизится и вовсе до 377 и 267 долларов за тысячу кубометров. То есть она вернется до уровня 2019 и 2021 годов (210 и 315 долларов).

«В самом крайнем случае ЕС достигает заявленной цели, прекратив импорт российских энергоносителей к 2027 году. Однако такой шаг требует строительства мощной инфраструктуры в Европе и развития проектов по добыче за рубежом для замещения объемов, поставляемых Газпромом», – заключают аналитики.

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

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«Я надеюсь, что такого не случится», — сказал Хабек отвечая на вопрос, как полное прекращение поставок российского газа может отразится на плане правительства Германии ввести дополнительный сбор на газ.

На случай прекращения поставок газа из РФ немецкое правительство создает дополнительные возможности по альтернативным закупкам, в частности, направленные на развитие инфраструктуры сжиженного газа, отметил вице-канцлер.

По словам министра, при подобном сценарии предприятия – поставщики газа конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.

Ранее агентство Reuters писало, что размер нового сбора за газ для немецких семей может быть на уровне от €400 до €600 в год.

По данным агентства, размер сбора для средней семьи из двух человек будет равняться €400 в год при тарифе два цента за киловатт-час и €600 в год при тарифе в три цента.

Аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в разговоре с «Лентой.ру» назвал кризис в еврозоне не имеющим аналогов в истории.

По его словам, жителям Евросоюза предстоит одновременно столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными проблемами. Самиев заявил, что грядущий кризис можно будет вероятно сравнить с Великой Депрессией в США. Поэтому не представляется возможным предсказать его последствия.

«Надвигающийся кризис является уникальным из-за того, что сложились сразу три фактора. Прежде всего, в любом случае сейчас должен был произойти циклический мировой кризис, который ожидался как раз на рубеже 2020-2022 годов. Но во время пандемии все рынки были залиты деньгами, что позволило избежать кризиса, хотя циклический его вариант, на самом деле, даже нужен», — пояснил Самиев.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила возможные атаки на газовые объекты из-за кризиса.

Ограничения в поставках газа в Европу и различные чрезвычайные меры экономии сделали рынок чувствительным к любой отрицательной информации, которая может повлиять на потребление топлива. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

«Ажиотаж, связанный с ограничениями в поставках газа в Европу и чрезвычайными мерами по его экономии, делает этот рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа», — отметил Колобанов.

По его словам, текущий резкий рост цен на газ в Европе произошел из-за снижения подачи топлива из Алжира в Италию, а также обмелением рек, которое может ограничить судоходство. При этом обмеление может спровоцировать трудности с поставками угля и мазута, которые являются альтернативным топливом для электростанций. Несмотря на то, что официально о проблемах с речной навигацией никто не заявлял, рынок неспокойно среагировал на рост цен на газ.

Он добавил, что сейчас закачка газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы идет на должном уровне, а наполненность составляет 75%. Поэтому, скорее всего, целевой уровень в 90% к ноябрю все же будет достигнут.

В середине июня Колобанов спрогнозировал «ценовую войну» между странами Европы и Азии за поставки сжиженного природного газа. Он пояснил, что ключевой проблемой европейских потребителей газа является непредсказуемая погодная ситуация, при этом и жаркая, и холодная погода являются «врагами» для европейского потребителя.

Стоимость природного газа повышается, а предложение сужается. Так, страны-потребители начинают рассматривать более дешевые и менее «зеленые» альтернативы, сообщает агентство Reuters, передает «Прайм».

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Азии составляет около 50 долларов за млн БТЕ. 12 августа цена на газ была примерно вдвое дороже дизельного топлива, а высокосернистый мазут и уголь до сих пор стоят дешево.

В Европе картина такая же: стоимость газа была примерно на уровне 60 долларов, что, в свою очередь, в три раза больше цены на высокосернистый мазут и пропан, следует из оценок FGE.

«Предстоящей зимой предложение может оказаться чрезвычайно ограниченным, в связи с чем многие страны заявили, что позволят электростанциям увеличить потребление тяжелого нефтяного топлива и угля», — заявил Стив Сойер из FGE.