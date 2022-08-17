«Никакого аппетита»: Reuters заявило о скором ослаблении санкций против РФ

Странам Запада все сложнее найти способы оказать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"Поддержка [антироссийских санкций] будет ослабевать, потому что мартовские решения о санкциях в отношении РФ представляют собой высшую точку и [у стран Запада] нет никакого аппетита к дальнейшим действиям, если только не будут пересечены красные линии", - приводят авторы статьи слова высокопоставленного дипломата одной из азиатских стран, пожелавшего остаться неизвестным.

По их информации, директор по работе с ООН Международной кризисной группы Ричард Гоуэн также считает, что европейские державы исчерпали возможности давления на РФ.

"Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию", - цитирует его Reuters.

В свою очередь директор женевского офиса немецкого Фонда Конрада Аденауэра Олаф Винцек констатировал, что многие страны Европы начинают сомневаться в том, что "быть в числе стран, "победивших" Россию, - мудрая политика".

Отмечается, что в последнее время участились случаи уклонения западными странами от решительных антироссийских шагов в связи с тем, что такая политика находит все меньшую поддержку в международном сообществе. О такой тенденции, по словам авторов статьи, свидетельствует рост числа воздержавшихся при голосованиях по антироссийским законопроектам в ООН и других международных организациях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Санкции, введенные западными странами в ответ на начало Россией специальной военной операции на Украине, не привели к экономическому краху РФ и не заставили ее пересмотреть свою внешнюю политику. Такое мнение высказало в среду германское редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Как отмечает портал, 25 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждала, что "первый санкционный пакет Евросоюза приведет к краху России". Через шесть месяцев нужно трезво признать, "что этого [еще] не произошло", пишет RND. Кроме того, западные ограничительные меры в отношении РФ не достигли и цели остановки ее спецоперации на Украине.

Обозреватели портала отметили, что, несмотря на вступление в силу запретов на поставки из РФ в ЕС ряда сырьевых товаров, сокращение физических объемов российского экспорта компенсировалось стремительно возросшими ценами на энергоносители. В денежном выражении экспорт товаров из России в Германию даже увеличился. Так, по данным федерального статистического ведомства ФРГ, которые приводит RND, в июне его объем возрос на 4,8% по сравнению с месяцем ранее, его сумма составила около €3,5 млрд.

Портал также указал на то, что правительству РФ удалось не допустить обрушения курса рубля. Возросшие экспортные поступления и крепкая валюта позволили России "удержать в рамках негативные последствия санкций" и избежать полномасштабного кризиса в экономике, заключили обозреватели RND.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о невозможности нормального развития мировой экономики без России.

«Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4 процента. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз "сжался" до 4,7 процента», — написал Володин.

По его словам, в США и странах Евросоюза наблюдается обратная ситуация: прогнозы относительно роста экономики ухудшаются, финансисты фиксируют стагнацию на протяжении двух кварталов подряд.

«Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — заключил Володин.

15 августа Володин назвал Украину банкротом, приведя данные, согласно которым страна не может выполнять социальные обязательства перед населением.

Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.

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«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы – это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», – передает РИА «Новости» сообщение политика.

Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.

Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить «Северный поток – 2» и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.

В ответ на сообщение президента Украины Владимира Зеленского о том, что в последнем телефонном разговоре он попросил лидера Франции Эммануэля Макрона усилить санкции против России читатели газеты le Figaro выразили свое негативное отношение к этой идее.

«Поймут ли Макрон и его европейские друзья, что Зеленский – клоун, ставший камикадзе?» - спрашивает один из читателей.



«Мы не заинтересованы в этом, потому что РФ – влиятельная держава в Европе», - отметил другой пользователь.



Одна из читательниц с ником orianne56 написала, что «ее утомляют постоянные требования Зеленского».



Надеюсь, скоро мы узнаем сумму помощи, которую оказали этому господину», - высказался dubois.

Наконец, некий Morbius задал вопрос, «как долго главы государств будут продолжать слушать и верить разглагольствованиям этого персонажа».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис признал, что «аппетит» ЕС в отношении дополнительных антироссийских санкций иссяк. Об этом он сообщил Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идет о ценах на газ и энергоносители», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжать работу по направлению введения дальнейших санкций в отношении России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета в Осло.

Как рассказал Шольц, Северный совет уже принял много серьезных решений, которые являются «частью нашего успеха».

По его словам, санкции, введенные против «олигархов и лиц, виновных в войне», а также в отношении экономики России, оказались «очень эффективны».

До этого Олаф Шольц заявлял, что снижение объема поставок энергоносителей из России является признаком того, что действия властей ФРГ по сокращению зависимости от них правильны.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал долю населения мира, отказавшегося от санкций против России. Об этом он написал в своем Twitter.

Дипломат опубликовал диаграмму, которая показывает, что 85 процентов населения мира не ввели санкции против России, а сделали обратное лишь 15 процентов. «Только большинство представляет международное сообщество», — подписал он публикацию.

Ранее Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и выражает решительный протест в связи с попытками США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. По его словам, сотрудничество с Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех.

Ведение западными странами ограничений на выдачу виз гражданам России стало бы наивным и ошибочным шагом, способным лишь усугубить ситуацию. Такое мнение выразил политический обозреватель журнала Newsweek Энтони Константини (Anthony J. Constantini).

«Они могут происходить из лучших побуждений — положить конец войне в Украине. Но нет никаких оснований полагать, что они вообще что-либо сделают для достижения этой цели», — заявил публицист.

Он отметил, что подобные меры стали бы «санкциями назло» и не имели бы ожидаемого на Западе воздействия на россиян.

При этом Константини добавил, что обсуждение аналогичных мер со стороны США является лишь вопросом времени. «Это было бы весьма печально, ведь эти запреты наивны и ошибочны», - заключил он.