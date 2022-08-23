Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
58 минут назад

"Нелепая ситуация": в России объяснили рекордный рост цен на газ в Европе

Семён Капранов
Рустам Танкаев эксперт

Член комитета ТПП России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе. Главным фактором удорожания газа в ЕС специалист назвал антироссийские санкции, приятые европейцами.

На цену газа в первую очередь влияют санкции, которые были приняты Европейским союзом против России. Эти санкции препятствуют нормальной работе рынка газа и препятствуют нормальным поставкам газа на территорию ЕС. Проблема состоит в том, что ограничена возможность по ремонту и обслуживанию оборудования газопроводов. Помимо этого, существуют проблемы с заключением контрактов с Европейским союзом.


С одной стороны, страны ЕС декларируют, что они отказываются от российского газа. С другой стороны, у них есть требование о том, чтобы они покупали газ только через биржу, что технически не всегда возможно. Третье - это необходимость все-таки получать газ из России, поэтому приходится придумывать какие-то сложные схемы, которые на самом деле полузаконные, и "Газпром", и Россию они абсолютно не устраивают.


Вся эта куча проблем вызывает то, что газ из России поступает в Европу в очень ограниченных объемах, соответственно, цены растут. Для Европы это означает то, что закрываются промышленные предприятия, потому что их продукция становится неконкурентоспособной из-за высоких цен на газ. А для России это означает сокращение объемов экспорта, соответственно, приходится сокращать и объемы добычи. В общем это никому не нужно, и тем не менее это существует. Вся эта ситуация, вызванная санкциями, может быть выгодна только Соединенным Штатам. И то, это очень сомнительно.


В результате проигрывают все, и вот такая нелепая ситуация тянется все дольше и дольше. В конечном итоге это все сказывается на потребителях, то есть на населении Европейского союза. Как вызнаете, недовольство там очень велико, оно растет каждый день. И надо думать, что и выборы в Италии, и выборы в других странах, которые пройдут немного позже, в октябре, покажут то, что население Европейского союза категорически против этой всей глупости, связанной с санкциями.


Удорожание газа - это в некотором смысле фикция, потому что уже при той цене, которая достигнута на рынке, большинство производств в ЕС становятся неэффективными, неконкурентоспособными. Соответственно, сокращается количество рабочих мест, это безработица, отсутствие денег и все, что мы сейчас видим. Что касается возможности повышения цен - это будет фиктивное повышение. Можно любую цену записать, но если эта цена приводит к деградации рынка, то в конечном итоге от этого могут только сократиться объемы продаж. Сами по себе цены на уровне $3000 или $4000 за тысячу кубометров не могут долго держаться, потому что никто платить такие деньги не сможет и не станет. В конечном итоге возникает довольно-таки странная ситуация: те предприятия, которые построены европейскими компаниями на территории России, могут работать в полном объеме, так как цены на газ очень низкие, в десятки раз ниже, чем в Европе. Соответственно, эти предприятия становятся очень привлекательными, потому что можно можно производить конкурентоспособную продукцию и продавать ее в ту же самую Европу. Но по политическим соображениям многие компании декларируют то, что они уйдут из России, но на самом деле никто не уходит. На самом деле они переименовываются и продолжают работать. Но некоторые шаги выглядят особенно нелепо. Например, заявление фирмы Bosch о том, что они закрывают два завода в России, - это абсолютная экономическая нелепость, потому что это, скорее всего, единственная возможность фирмы Bosch удержаться на плаву, эксплуатируя эти заводы при низких ценах на энергоносители на территории России.
Рустам Танкаев
Рустам Танкаев Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России

По данным лондонской биржи ICE, расчетная цена газовых фьючерсов в понедельник побила исторических рекорд с 1996 года, достигнув $2861,6 за тысячу кубометров.

Экономика,Рустам Танкаев,Торгово-промышленная палата,Газпром,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители