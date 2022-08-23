На цену газа в первую очередь влияют санкции, которые были приняты Европейским союзом против России. Эти санкции препятствуют нормальной работе рынка газа и препятствуют нормальным поставкам газа на территорию ЕС. Проблема состоит в том, что ограничена возможность по ремонту и обслуживанию оборудования газопроводов. Помимо этого, существуют проблемы с заключением контрактов с Европейским союзом.
С одной стороны, страны ЕС декларируют, что они отказываются от российского газа. С другой стороны, у них есть требование о том, чтобы они покупали газ только через биржу, что технически не всегда возможно. Третье - это необходимость все-таки получать газ из России, поэтому приходится придумывать какие-то сложные схемы, которые на самом деле полузаконные, и "Газпром"
, и Россию они абсолютно не устраивают.
Вся эта куча проблем вызывает то, что газ из России поступает в Европу в очень ограниченных объемах, соответственно, цены растут. Для Европы это означает то, что закрываются промышленные предприятия, потому что их продукция становится неконкурентоспособной из-за высоких цен на газ. А для России это означает сокращение объемов экспорта, соответственно, приходится сокращать и объемы добычи. В общем это никому не нужно, и тем не менее это существует. Вся эта ситуация, вызванная санкциями, может быть выгодна только Соединенным Штатам. И то, это очень сомнительно.
В результате проигрывают все, и вот такая нелепая ситуация тянется все дольше и дольше. В конечном итоге это все сказывается на потребителях, то есть на населении Европейского союза. Как вызнаете, недовольство там очень велико, оно растет каждый день. И надо думать, что и выборы в Италии, и выборы в других странах, которые пройдут немного позже, в октябре, покажут то, что население Европейского союза категорически против этой всей глупости, связанной с санкциями.
Удорожание газа - это в некотором смысле фикция, потому что уже при той цене, которая достигнута на рынке, большинство производств в ЕС становятся неэффективными, неконкурентоспособными. Соответственно, сокращается количество рабочих мест, это безработица, отсутствие денег и все, что мы сейчас видим. Что касается возможности повышения цен - это будет фиктивное повышение. Можно любую цену записать, но если эта цена приводит к деградации рынка, то в конечном итоге от этого могут только сократиться объемы продаж. Сами по себе цены на уровне $3000 или $4000 за тысячу кубометров не могут долго держаться, потому что никто платить такие деньги не сможет и не станет. В конечном итоге возникает довольно-таки странная ситуация: те предприятия, которые построены европейскими компаниями на территории России, могут работать в полном объеме, так как цены на газ очень низкие, в десятки раз ниже, чем в Европе. Соответственно, эти предприятия становятся очень привлекательными, потому что можно можно производить конкурентоспособную продукцию и продавать ее в ту же самую Европу. Но по политическим соображениям многие компании декларируют то, что они уйдут из России, но на самом деле никто не уходит. На самом деле они переименовываются и продолжают работать. Но некоторые шаги выглядят особенно нелепо. Например, заявление фирмы Bosch о том, что они закрывают два завода в России, - это абсолютная экономическая нелепость, потому что это, скорее всего, единственная возможность фирмы Bosch удержаться на плаву, эксплуатируя эти заводы при низких ценах на энергоносители на территории России.