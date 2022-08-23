Член комитета ТПП России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе. Главным фактором удорожания газа в ЕС специалист назвал антироссийские санкции, приятые европейцами.