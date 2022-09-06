Планы Турции начать закупку СПГ у США объяснили

У Турции достаточно диверсифицированный газовый баланс, в котором существенную роль играет и российский газ, и азербайджанский, и иранский, и поставки СПГ. При этом Турция входит в число немногих европейских стран, у которых большие избыточные мощности по приему СПГ. Кроме того, в стране высокие темпы прироста потребления СПГ. В 2020 году темп прироста потребления СПГ в Турции был самым большим в мире. В 2021 там потребление снизилось, но все равно остается достаточно большим - около 10 млн тонн СПГ в год.
Свободные мощности по приему СПГ Турция может использовать для диверсифицированных поставок газа, например, в страны ЕС
. На 2021 год загрузка турецких СПГ-терминалов составляла около 40% от их мощности. Соответственно, если эти мощности загрузить полностью, то теоретически Турция могла бы поставить в другие страны - прежде всего в страны ЕС - около 10 млрд куб. м в годовом исчислении, что является достаточно большой величиной.
Но я бы не говорил, что есть какая-то конкуренция между американским СПГ и российским трубопроводным газом. Турция не стремится увеличивать свою зависимость от какого-то одного источника. Она целенаправленно проводит политику диверсификации. Кроме того, она планирует со следующего года достаточно большой объем собственной добычи за счет развития месторождений в Черном море.
Та конкуренция, которую Турция создает на своем рынке, направлена на то, чтобы покупать газ по максимально низкой цене. Если СПГ будет дешевле российского газа - будут покупать больше СПГ. Но в этом году российский газ наверняка существенно дешевле СПГ, поэтому, думаю, поставки будут довольно большими. Дальше все зависит от того, удастся ли Турции выполнить планы по собственной добыче газа, а планы там наполеоновские - к 2026 году на месторождении "Сакарья" в Черном море планируется добывать около 15 млрд кубометров. Это сравнимо с одной нитью "Турецкого потока".