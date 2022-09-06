Планы Турции начать закупку СПГ у США объяснили

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения о планах Турции начать закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США. Эксперт отметил, что Анкара целенаправленно проводит политику диверсификации поставок, но при этом стремится приобретать газ по максимально низкой цене и активнее загружать свои СПГ-терминалы.