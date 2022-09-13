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38 минут назад

Экономист оценил предсказание Кийосаки о крупнейшем в истории крахе рынков

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал заявление автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, который предсказал крупнейший в истории крах рынка и призвал переводить активы в криптовалюту. Беляев отметил, что в настоящее время экономики многих стран мира находятся в тяжелом положении, однако кризисы не свидетельствуют о грядущем крахе.

Кийосаки, говоря о крахе на рынках, судя по всему, имеет ввиду крах на рынках ценных бумаг и товарных рынках. Но они вторичны по отношению к состоянию национальных экономик - и Соединенных Штатов, и Китая, и России. Да, мы видим, что в США есть кризисные признаки, но тем не менее кризис - это разрешение накопившихся противоречий. Через кризис решаются недостатки, которые накопились в экономике. Кризис не равносилен краху, особенно в крупной экономике.

Мы видим, что экономики России, Китая, Индии, Турции, Ирана находятся в тяжелом положении, какую страну не возьми - США, Канада - трудности есть, но это не означает, что там грядет какой-то крах. Может быть, в дальнейшем будет какое-то снижение, падение, разорение у каких-то инвесторов или компаний, но говорить об экономическом крахе или мировом коллапсе преждевременно.

Да, США теряют свои относительные позиции и в производстве, и в мировой торговле. Соответственно, вторичным эффектом сужается сфера действия доллара. Но это не означает, что доллар рушится. Он остается и национальной валютой, и той валютой, которая обслуживает двусторонние или многосторонние связи основных экономических партеров Соединенных Штатов. То, что доллар теряет свои позиции как мировая валюта, - это не равносильно краху доллара как денежной единицы.

Кийосаки отметил, что криптовалюта никем не контролируется. Но это слабость данной валюты. Если национальные валюты опираются на национальную экономику, и он видит в этом какой-то недостаток, то у криптовалюты вообще нет никакого основания, кроме какого-то сообщества с виртуальными возможностями, каким бы широким оно ни было. Криптовалюта не имеет никакого экономического основания, кроме доверия ее пользователей. Все основано на вере, а это самое эфемерное основание из всех, которые можно придумать.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах рынка, призвав людей переводить имеющиеся активы в криптовалюту, пока этого не произошло. Он выразил уверенность, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.

Экономика,Михаил Беляев,
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