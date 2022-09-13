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1 час назад

Шмыгаль предсказал инфляцию в 30% на Украине

Елена Прошина

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что составленный проект государственного бюджета Украины на следующий год предусматривает инфляцию на уровне 30%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шмыгаль предсказал инфляцию в 30% на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном…. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», – заявил Шмыгаль.

Отметим, что на данный момент курс доллара на Украине равен 36,6 гривны за доллар.

По словам депутата украинского парламента Ярослава Железняка, кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год.

Ранее в США отчитались о снижении инфляции.

Экономика,Ярослав Железняк,Денис Шмыгаль,Верховная Рада,Правительство Украины,
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