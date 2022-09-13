Шмыгаль предсказал инфляцию в 30% на Украине

«В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном…. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», – заявил Шмыгаль.