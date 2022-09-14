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31 минуту назад

Кремль заявил об альтернативных маршрутах поставки газа

Елена Прошина

Европа является не единственным потребителем российского газа и спрос на топливо в других регионах мира компенсирует его отсутствие в странах ЕС. Соответствующее заявление сделал президент РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Кремль заявил об альтернативных маршрутах поставки газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее министр экономики Австрии Мартин Кохер заявил, что прекращение поставок газа из России в Европу станет «непосильной ношей» для президента РФ Владимира Путина. Политик уверен, что при таком развитии событий Москве останется только «сжигать» топливо.

Описана ситуация на нефтяном рынке

Комментируя высказывание Кохера, Песков подчеркнул, что «Европа — не единственный потребитель природного газа и континент, нуждающийся в топливе для обеспечения высоких темпов развития».

По словам пресс-секретаря президента РФ, есть регионы, которые развиваются быстрее и «имеют более амбиционные программы этого, чем страны ЕС».

«Спрос на газ на этих континентах вполне сможет компенсировать его отсутствие на европейском направлении», — сказал Песков.

Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС собирать сверхприбыль нефтегазовых компаний, временно ограничить доходы производителей электричества на возобновляемых источниках, атоме и буром угле и снизить потребление энергии минимум на 5% в пиковые часы. Также ЕК выступило за снижение общего спроса на электроэнергию минимум на 10% к 31 марта.

Экономика,Мартин Кохер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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