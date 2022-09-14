Кремль заявил об альтернативных маршрутах поставки газа

Европа является не единственным потребителем российского газа и спрос на топливо в других регионах мира компенсирует его отсутствие в странах ЕС. Соответствующее заявление сделал президент РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр экономики Австрии Мартин Кохер заявил, что прекращение поставок газа из России в Европу станет «непосильной ношей» для президента РФ Владимира Путина. Политик уверен, что при таком развитии событий Москве останется только «сжигать» топливо.

Комментируя высказывание Кохера, Песков подчеркнул, что «Европа — не единственный потребитель природного газа и континент, нуждающийся в топливе для обеспечения высоких темпов развития».

По словам пресс-секретаря президента РФ, есть регионы, которые развиваются быстрее и «имеют более амбиционные программы этого, чем страны ЕС».

«Спрос на газ на этих континентах вполне сможет компенсировать его отсутствие на европейском направлении», — сказал Песков.