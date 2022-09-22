Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкционных мер против Российской Федерации, которые планируется рассмотреть на встрече лидеров ЕС в Праге 6-7 октября. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что ЕС в качестве новых мер рассматривает возможность введения ограничения цен на нефть из РФ, ужесточение ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, а также усиление санкций против отдельных лиц.

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Агентство подчеркивает, что руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза договорились на спецвстрече в рамках Генеральной ассамблеи ООН подготовить новые санкционные меры против РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что страны ЕС как можно скорее введут новые санкции против России из-за референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС.

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«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами», — сказал он.

Боррель отметил, что санкции будут как персональными, так и секторальными.

Он также добавил, что страны ЕС продолжат оказывать поддержку Украине, поставляя военную технику и оружие.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняли решение 20 сентября о проведении референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.

Верховная Рада заявила о недопустимости проведения референдумов на неподконтрольных территориях.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области имеют право на самоопределение согласно Уставу ООН.

Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе "требуют" введения новых санкций, рестрикции уже доказали свою эффективность. Об этом заявила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телекомпании CNN, опубликованном в ночь на четверг.

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"Все это требует новых санкций с нашей стороны <...> Санкции очень эффективны. Если посмотреть на российскую экономику - промышленность развалилась", - утверждает чиновница.

По ее словам, российский ВПК испытывает "большие трудности" из-за отсутствия поставок полупроводников из Евросоюза (ЕС).

"Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз рассмотрит вопрос включения в новый пакет антироссийских санкций запрета на поставки в Россию технологий гражданского назначения ввиду мобилизации экономики РФ. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает ТАСС.

При этом ЕС не будет в одностороннем порядке вводить потолок цен на российскую нефть, так как Брюссель «собирается продолжать работу по этой теме» в рамках формата «Большой семерки».

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«Мы намерены рассмотреть санкции против юридических и физических лиц, а также ввести дополнительные ограничения технологического экспорта на некоторые гражданские технологии, поскольку российская экономика переходит в режим мобилизации. Далее мы должны более подробно обсудить эти вопросы со странами — членами ЕС», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Еврокомиссия (ЕК) обсудит вскоре с представителями стран Евросоюза (ЕС) новый пакет санкций против России, в который может войти запрет на импорт бриллиантов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Как сообщили источники издания, ЕК 23 сентября собирается обсудить с послами стран Евросоюза новые ограничительные меры, среди которых лимит цен на российскую нефть, включение новых физлиц в санкционный список.

Кроме того, предполагается введение запрета на импорт бриллиантов из России и других предметов роскоши.

Новые санкции против России после проведения референдумов в Донбассе могут включать в себя визовые ограничения, ограничения на импорт нефти и газа, а также объявление в немедленный розыск имущества российских граждан. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Европейский союз объявил о намерении ввести в отношении России новые санкции. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Reuters. По его словам, дополнительные ограничения коснутся российского руководства и будут введены как можно скорее.

«Большинство механизмов уже применены, так что Западу приходится придумывать новые способы, как досадить России, — сказал Асафов. — Судя по всему, Финляндия будет рассматривать новое визовое давление. Также снова поднимут тему с ограничением на импорт нефти и газа. В принципе, с нефтью механизмы уже налажены, так что эта история пройдет достаточно безболезненно».

Также аналитик допустил, что может быть принято решение о розыске имущества российских граждан и передаче его Украине.

«Нынешние санкции — это уже, скорее, ритуал. Демонстрация приверженности американскому курсу. Россия же новых ограничений, скорее всего, даже не заметит. Возможно, конечно, что это отразится на россиянах, попадающих под визовые ограничения, но в целом все это уже не так важно», — заключил Асафов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов. В свою очередь, помощник президента США Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий».

ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, какие ограничения в отношении РФ могут ввести страны Запада.

Как рассказал политолог Дмитрий Журавлев, новый пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения на покупку золота, драгоценных металлов и предметов роскоши.

— Хотя, насколько я знаю, от покупки российского золота в США отказались уже давно, но теперь и ЕС принял такое болезненное, но не смертельное для нас решение, — заметил Журавлев.

По словам политолога, после введения дополнительного пакета санкций дальнейшее экономическое положение страны будет зависеть от реакции России.

— Если Россия начнет выражать озабоченность в вопросе покупки золота и драгоценных металлов, есть вероятность сокращения прибыли от экспорта, — пояснил Журавлев.

Собеседник «ВМ» добавил однако, что ситуация может подарить России преимущество, если правильно ей распорядиться.

— Гораздо выгоднее для нас сохранять запасы не в иностранной валюте, а в реальных ценностях. Можно направить нереализованные алмазы и драгоценные металлы в алмазные фонды и Центробанк России, — предложил политолог.

Журавлев заметил, что США держат свой валютный запас именно в золоте, не остерегаясь сложностей.

Евросоюзу следует снять энергетические санкции с России до конца текущего года, так как они больше вредят самим европейским странам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

Венгерский премьер полагает, что в ноябре у европейцев появится шанс пересмотреть введенные ими ограничения на закупку российских энергоресурсов. В связи с этим Орбан призвал членов своей фракции «сделать все возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года».

Глава правительства Венгрии также подчеркнул, что таким образом ЕС сможет снизить инфляцию и избежать угрозы рецессии. По его оценкам, «ясно, что введенные санкции приносят больше вреда Европе, чем России».

Нехватка энергоресурсов в европейских странах связана с введением множества антироссийских санкций после начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Некоторые страны ЕС стали отказываться от закупок газа в России. Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что «рано или поздно» Брюсселю придется распространить антироссийские санкции и на закупку российского газа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС планирует ввести новые санкции против России из-за референдумов.

«Боррель, конечно, отличается своими заявлениями не в интересах России. Но я могу посочувствовать Боррелю в сложности реализации его идей, когда надо будет придумывать следующие санкции», — сказал депутат.

По его словам, в России санкции «уже никому не интересны».

«Никто даже не читает, что это за санкции и на что они влияют. Я не знаю, что ещё они выдумают. Но этот процесс будет идти дальше», — добавил Чепа.

В заключение собеседник RT отметил, что, если против России будут введены какие-либо санкции, это только ухудшит положение Евросоюза.

Западные санкции вынудили Россию заниматься развитием собственных интеллектуальных продуктов, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, Запад не осознает, что введенными ограничениями оказал стране услугу.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали. Они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — указал Путин на пользу санкций в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.