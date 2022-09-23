Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения о планах индийских нефтеперерабатывающих предприятий отказаться от новых закупок российской нефти в сентябре из-за повышения стоимости фрахта судов для ее доставки, а также оценил перспективы дальнейших поставок российской нефти в Индию.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на источники в индийской нефтяной отрасли сообщила, что индийские НПЗ намерены отказаться от закупок российской сырой нефти марки ESPO до конца этого месяца из-за более высоких фрахтовых ставок и целиком переключиться на ее импорт из стран Африки и Ближнего Востока.