Индия в этом году нарастила импорт российской нефти до объема около 1 млн баррелей. Это в разы больше, чем было в предыдущие годы. До марта этого года Индия вообще не рассматривала Россию как значимого поставщика, а российские компании не рассматривали Индию как перспективный рынок сбыта из-за ее расположения. Везти в Индию нефть из Персидского залива ближе и дешевле.
Индия - это не наш традиционный рынок. Туда неоднократно пытались выйти российские компании, особенно "Роснефть"
. Компания стала одним из собственников большого НПЗ в Индии, но даже на этот НПЗ все равно закупалась преимущественно не российская нефть.
Поэтому тот рост, который мы увидели в этом году, связан исключительно с основным фактором: индийские компании пытаются сэкономить на импорте нефти, используя те дисконты, которые сегодня предоставляют российские компании. Но в последние месяцы дисконты снизились. Вместе с тем страны Персидского залива тоже стали понижать цены, чтобы конкурировать с Россией.
На сегодняшний день учитываются те скидки, которые предоставляют страны Персидского залива, плюс существенно более дешевый фрахт - стоимость ближневосточной нефти меньше, чем стоимость российской. Проблема еще и в длительности транспортировки. Нефть из Приморья идет в Индию примерно месяц, а из Персидского залива - около недели. То есть поставки из Персидского залива более гибкие, они намного оперативнее и в целом привлекательнее для Индии.
Если дисконты на российскую нефть опять увеличатся, а они, скорее всего, увеличатся после декабря, когда будет введено эмбарго стран ЕС
, то индийские компании могут опять увеличить закупки. То есть все это - вопрос цены, здесь нет никакого политического фактора или еще какого-то. Все решает только общая стоимость поставки нефти.