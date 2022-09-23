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25 минут назад

«Все решает стоимость»: эксперт о поставках нефти из России в Индию

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения о планах индийских нефтеперерабатывающих предприятий отказаться от новых закупок российской нефти в сентябре из-за повышения стоимости фрахта судов для ее доставки, а также оценил перспективы дальнейших поставок российской нефти в Индию.

Индия в этом году нарастила импорт российской нефти до объема около 1 млн баррелей. Это в разы больше, чем было в предыдущие годы. До марта этого года Индия вообще не рассматривала Россию как значимого поставщика, а российские компании не рассматривали Индию как перспективный рынок сбыта из-за ее расположения. Везти в Индию нефть из Персидского залива ближе и дешевле.

Индия - это не наш традиционный рынок. Туда неоднократно пытались выйти российские компании, особенно "Роснефть". Компания стала одним из собственников большого НПЗ в Индии, но даже на этот НПЗ все равно закупалась преимущественно не российская нефть.

Поэтому тот рост, который мы увидели в этом году, связан исключительно с основным фактором: индийские компании пытаются сэкономить на импорте нефти, используя те дисконты, которые сегодня предоставляют российские компании. Но в последние месяцы дисконты снизились. Вместе с тем страны Персидского залива тоже стали понижать цены, чтобы конкурировать с Россией.

На сегодняшний день учитываются те скидки, которые предоставляют страны Персидского залива, плюс существенно более дешевый фрахт - стоимость ближневосточной нефти меньше, чем стоимость российской. Проблема еще и в длительности транспортировки. Нефть из Приморья идет в Индию примерно месяц, а из Персидского залива - около недели. То есть поставки из Персидского залива более гибкие, они намного оперативнее и в целом привлекательнее для Индии.

Если дисконты на российскую нефть опять увеличатся, а они, скорее всего, увеличатся после декабря, когда будет введено эмбарго стран ЕС, то индийские компании могут опять увеличить закупки. То есть все это - вопрос цены, здесь нет никакого политического фактора или еще какого-то. Все решает только общая стоимость поставки нефти.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Ранее газета The Times of India со ссылкой на источники в индийской нефтяной отрасли сообщила, что индийские НПЗ намерены отказаться от закупок российской сырой нефти марки ESPO до конца этого месяца из-за более высоких фрахтовых ставок и целиком переключиться на ее импорт из стран Африки и Ближнего Востока.

Экономика,Роснефть,ЕС,
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