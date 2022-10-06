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44 минуты назад

Свободная экономическая зона в ДНР: аналитик оценил планы властей региона

Елена Прошина
Василий Колташовэксперт

Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал планы властей Донецкой Народной Республики (ДНР) по созданию свободной экономической зоны и обнулению ряда налогов в регионе, а также рассказал о его конкурентных преимуществах.

Иностранных инвестиций много не дастся. Тем более сейчас, когда фронт находится очень близко. Когда фронт отдалится, когда продолжится движение войск, на что я надеюсь, тогда эта мера мера будет работать. Сейчас же она является всего лишь формой облегчения для восстановления экономики, весьма сильно пострадавшей от ударов противника, от военного напряжения, от оттока населения. И эта зона экономического, налогового благоприятствования будет работать для ускоренного восстановления экономики региона, который давал более 15% ВВП домайданной Украины. Этот уровень должен быть восстановлен. Как я понимаю, задача состоит именно в этом.

По всей видимости, другие регионы, где были военные действия и напряжение, тоже будут иметь аналогичный режим в ближайшие годы. Это должно привести туда инвестиции, дать возможность местным предприятиям восстановить работу, а также позволит перейти к дальнейшему росту производства, созданию рабочих мест и, как следствие, поднятию уровня жизни.

Говоря о планах по обнулению ряда налогов, стоит отметить, что решения властей ДНР могут быть интегрированы в российскую государственную систему, то есть они могут быть признаны федеральными решениями, и это будут льготы по федеральным налогам. Или же это будут местные налоговые льготы, потому что будет действовать наш Налоговый кодекс. Так что здесь вопрос о том, как все будет происходить, пока открыт. Это интересный проект, который отражает проблемы текущего момента, но пока не очень понятно, как он будет развернут в формате, когда ДНР будет уже субъектом федерации. Если это будут местные налоговые послабления, то это не очень много. Хотя налог на доходы предприятий - это ощутимо, но региону, конечно, понадобятся и субсидии, потому что ему будет недоставать ресурсов.

Экономические преимущества региона состоят в том, что там очень короткое плечо доставки угля и руды на металлургические предприятия. Одновременно с этим есть выход к морю, то есть возможна быстрая отгрузка. Это очень удобные с точки зрения транспорта коммуникации и расположение. Самое важное, что наличие высококачественной руды и высококачественного коксующегося угля дает преимущества для развития металлургической отрасли, металлообработки, все сопутствующее этому имеется на месте.
Василий Колташов
Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Ранее премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о начале работы по созданию на территории региона свободной экономической. По его словам, в рамках будущей экономической системы планируется обнулить многие налоги, среди которых налог на имущество, землю и прибыль. Хоценко также допустил, что могут быть и "иные преференции".

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