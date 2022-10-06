Свободная экономическая зона в ДНР: аналитик оценил планы властей региона

Иностранных инвестиций много не дастся. Тем более сейчас, когда фронт находится очень близко. Когда фронт отдалится, когда продолжится движение войск, на что я надеюсь, тогда эта мера мера будет работать. Сейчас же она является всего лишь формой облегчения для восстановления экономики, весьма сильно пострадавшей от ударов противника, от военного напряжения, от оттока населения. И эта зона экономического, налогового благоприятствования будет работать для ускоренного восстановления экономики региона, который давал более 15% ВВП домайданной Украины. Этот уровень должен быть восстановлен. Как я понимаю, задача состоит именно в этом.



По всей видимости, другие регионы, где были военные действия и напряжение, тоже будут иметь аналогичный режим в ближайшие годы. Это должно привести туда инвестиции, дать возможность местным предприятиям восстановить работу, а также позволит перейти к дальнейшему росту производства, созданию рабочих мест и, как следствие, поднятию уровня жизни.



Говоря о планах по обнулению ряда налогов, стоит отметить, что решения властей ДНР могут быть интегрированы в российскую государственную систему, то есть они могут быть признаны федеральными решениями, и это будут льготы по федеральным налогам. Или же это будут местные налоговые льготы, потому что будет действовать наш Налоговый кодекс. Так что здесь вопрос о том, как все будет происходить, пока открыт. Это интересный проект, который отражает проблемы текущего момента, но пока не очень понятно, как он будет развернут в формате, когда ДНР будет уже субъектом федерации. Если это будут местные налоговые послабления, то это не очень много. Хотя налог на доходы предприятий - это ощутимо, но региону, конечно, понадобятся и субсидии, потому что ему будет недоставать ресурсов.



Экономические преимущества региона состоят в том, что там очень короткое плечо доставки угля и руды на металлургические предприятия. Одновременно с этим есть выход к морю, то есть возможна быстрая отгрузка. Это очень удобные с точки зрения транспорта коммуникации и расположение. Самое важное, что наличие высококачественной руды и высококачественного коксующегося угля дает преимущества для развития металлургической отрасли, металлообработки, все сопутствующее этому имеется на месте.

Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества