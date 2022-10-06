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15 минут назад

ЕС временно снял санкции с транспортировки нефти с «Сахалин-2» в Японию

Елена Прошина

Евросоюз снял санкции с транспортировки нефти с «Сахалина-2» в Японию до 5 июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст восьмого пакета антироссийских санкций.

ЕС снял связанные с поставками нефти санкции
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, ЕС снял санкции с морской перевозки в Японию сырой нефти, полученной с «Сахалина-2», технической помощи, посреднических услуг и финансирования транспортировки российского топлива.

«Начало действия — 5 декабря 2022 года, окончание — 5 июня 2023 года», — говорится в документе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратился к главам стран ЕС с просьбой исключить его страну из санкций на поставки нефти из России. По словам сербского лидера, некоторые государства не «захотели прислушиваться» к его аргументам на этот счет. Однако Вучич надеется, что ЕС пересмотрит решение и все же исключит Сербию из санкций.

Экономика,Александр Вучич,ЕС,
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