ЕС снял связанные с поставками нефти санкции

Евросоюз снял санкции с транспортировки нефти с «Сахалина-2» в Японию до 5 июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст восьмого пакета антироссийских санкций.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратился к главам стран ЕС с просьбой исключить его страну из санкций на поставки нефти из России. По словам сербского лидера, некоторые государства не «захотели прислушиваться» к его аргументам на этот счет. Однако Вучич надеется, что ЕС пересмотрит решение и все же исключит Сербию из санкций.