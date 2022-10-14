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1 час назад

Оценены риски строительства нового газового хаба в Турции

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал планы Москвы и Анкары по строительству нового международного газового хаба в европейской части Турции, а также рассказал о риске потери вложенных в проект средств в случае отказа европейских потребителей от российских поставок.

"Пока это некий проект, который только будет обсуждаться. И несмотря на то, что его всячески пытаются ускорить, здесь, наверное, торопиться не стоит. Идея создания подобного хаба понятна, она заключается в том, что если раньше Россия стремилась выйти на конечного потребителя в Европе - строила газопроводы в Германию, в Австрию, чтобы все было без транзитеров, то теперь эта стратегия осталась в прошлом. Мы не доверяем европейским странам, которые допускают национализацию российских газопроводов - польский участок "Ямал-Европа", где доля "Газпрома", который изначально построил газопровод, была 48%. Кроме того, европейцы допускают уничтожение наших газопроводов, как это произошло с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2", поэтому президент РФ Владимир Путин говорит о том, что нужно поменять поменять концепцию: теперь мы не будем доставлять потребителям внутри Европы, теперь мы хотим поставлять на границу Европы, а уж там дальше - забирайте", - сказал Юшков.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Эксперт также предположил, что в Турции, помимо хаба, может быть создана новая биржа и появятся новые ценовые индикаторы.

"Владимир Путин говорил о том, что спотовый рынок несправедлив, что это глупость и так далее. Поэтому, может быть, в Турции будут озвучены какие-то идеи по поводу новой системы ценообразования, которые применят в новом хабе", - сказал он.

Для выведения дополнительных объемов газа в Турцию нужно будет построить расширение газотранспортной системы от Ямала до Анапы, а от Анапы тянуть морские нитки в Турцию, отметил специалист.

"Изначально под проект "Южный поток" предполагалось построить газопроводы от Ямала до Анапы на 63 млрд кубов. И строить их собирались в две очереди. Первую очередь - до Анапы- построили, и это в итоге стало "Турецким потоком" на 31,5 млрд кубов, а вторую очередь не достроили. И "Газпром" несколько лет назад даже заявлял, что приступает к демонтажу ненужных газопроводов. То есть там что-то было уложено, но не до конца, поэтому непонятно: он все разобрал или нет? Если не разобрал, то это хотя бы как-то сократит затраты, а если разобрал, то, получается, заново нужно будет от Ямала до Анапы укладывать нитки газопроводов. По всей видимости, тогда это будет аналог "Турецкого потока" под 31,5 млрд кубов. То есть по сути это будет восстановление "Южного потока", по крайней мере, на территории России", - заявил эксперт.

Говоря о возможных проблемах со строительством новых веток, Юшков отметил, что работы могут занять 3-4 года, в течение которых ситуация со спросом на российский газ в Европе может измениться.

"Тут возникает вопрос: будут ли европейцы через 3-4 года покупать наш газ или нет? Пока у них не узнали, а будет ли спрос на российский газ? А если спроса не будет, то какой смысл тратить миллиарды долларов на строительство инфраструктуры, когда ты потом не окупишь вложенные инвестиции? То есть основная проблема всего этого нового проекта в том, что нет гарантий возврата инвестиций. Вот об этом надо думать: как бы не закопать трубы на миллиарды долларов без дальнейшего возврата инвестиций", - заключил специалист.

Ранее президенты РФ и Турции провели переговоры в Астане. Российский лидер Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о необходимости рассмотреть вопрос создания газового хаба в Турции. Президент РФ отмечал, этот хаб мог бы стать площадкой не только для поставок, но и для определения стоимости. После этого Эрдоган заявил, что он дал поручение незамедлительно начать реализовывать инициативу по созданию газового хаба. Кроме того, он отметил, что самое подходящее место для хаба расположено в европейской части страны. Речь идет о Фракии.

Экономика,Игорь Юшков,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпром,
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