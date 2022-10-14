"Изначально под проект "Южный поток" предполагалось построить газопроводы от Ямала до Анапы на 63 млрд кубов. И строить их собирались в две очереди. Первую очередь - до Анапы- построили, и это в итоге стало "Турецким потоком" на 31,5 млрд кубов, а вторую очередь не достроили. И "Газпром" несколько лет назад даже заявлял, что приступает к демонтажу ненужных газопроводов. То есть там что-то было уложено, но не до конца, поэтому непонятно: он все разобрал или нет? Если не разобрал, то это хотя бы как-то сократит затраты, а если разобрал, то, получается, заново нужно будет от Ямала до Анапы укладывать нитки газопроводов. По всей видимости, тогда это будет аналог "Турецкого потока" под 31,5 млрд кубов. То есть по сути это будет восстановление "Южного потока", по крайней мере, на территории России", - заявил эксперт.