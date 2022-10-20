Оценена способность Европы пройти отопительный период

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал данные о том, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысили 100 млрд куб. м, а также рассказал о принципах функционирования ПХГ и оценил перспективы европейцев пройти осенне-зимний период.
Эксперт назвал "похвальным" тот факт, что в Европе смогли накопить 100 млрд куб. м газа, уточнив, что это третий по объему результат в истории. По мнению, специалиста этого объема может хватить Европе для прохождения отопительного сезона.
"Спрос на газ в Европе падает, текущее потребление газа там упало более чем на 10% относительно показателей 2021 года. А это означает, что накопленных запасов вполне может хватить для прохождения отопительного сезона. Но проблема в том, что отопительным сезоном все не заканчивается. Это просто один из сезонов в году", — заявил он.
Объемы отбора газа из европейских ПГХ в зимний период будет зависеть от погоды, рассказал собеседник "Рамблера".
"Если мы возьмем последние три отопительных сезона, то увидим, что в 2019-м - 2020-м году было отобрано порядка 40 млрд куб. м, в 2020-2021-м было отобрано около 70 млрд куб. м, а в 2021-2022-м - порядка 54 млрд куб. м. То есть мы не можем прогнозировать, какой объем потребуется отобрать, исходя из текущих потребностей европейских потребителей. Мы не знаем, какая будет погода. Если зима будет более холодной, объем отбора априори будет выше, чем если зима будет теплой", — сказал он.
Вместе с тем Фролов отметил, что прохождению отопительного сезона ЕС может помешать резкий отток сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Конечно, этих 100 млрд куб. м газа может хватить, если только не произойдет резкий отток сжиженного природного газа (СПГ) с рынка Европейского союза на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлые годы текущий спрос в ЕС обеспечивался довольно стабильный и оптимально дифференцированный в системе зарубежных поставок. Была значимая доля порядка 25%, которая поступала из Норвегии, порядка 20% поступало в виде СПГ, еще 35% давала РФ, 11% давала внутренняя добыча, ряд других поставщиков тоже вносили свой вклад.
Сейчас 35% поступающего на европейский рынок газа обеспечиваются за счет СПГ. При этом в 2022 году поставки СПГ выросли на 60-70% относительно довольно крупных показателей 2021 года. Это произошло по одной простой причине: со второй половины декабря прошлого года в Европе среднемесячные показатели на биржах стали выше, чем среднемесячные показатели на азиатских биржах. То есть цены в Европе стали самыми высокими на планете. И тот газ, который ориентируется только на цены, развернулся и поплыл в ЕС. И если сейчас АТР вновь увеличит закупки через биржу и цены там выровняются с европейскими или вновь превысят европейские, то порядка 35-40% присутствующего сейчас на европейском рынке СПГ может его покинуть и убыть в Азию. А это означает, что зимой ЕС может остаться в какой-то момент без газа, поступающего из-за рубежа, что увеличит объемы суточного отбора и может привести к газовому коллапсу уже к середине января.
Это наиболее неблагоприятный сценарий - сочетание холодной зимы и отток того объема СПГ, который был привлечен только высокими ценами. И тут совершенно неважно, сколько газа вы накопили. Вы не можете весь этот газ отбирать равными долями. Там есть определенное давление, и чем больше газа вы отбираете, тем оно ниже. Тем меньше можно отбирать в течение суток. Суточный отбор - это в данном случает наиболее важный показатель, а не совокупные объемы накопленного газа. То есть Европа в какой-то момент может упереться в потолок суточного отбора из ПГХ и даже при значимых объемах, накопленных к отопительному сезону, их может не хватить.
Но я предлагаю исходить из более оптимистичного сценария, что ЕС более-менее благополучно пройдет отопительный сезон. Просто дальше нужно будет опять накапливать газ, а гарантий стабильных поставок уже нет. Низкие цены и достаточно предложение совместить будет уже невозможно", — заключил специалист.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 18 октября 2022 года, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысили 100 млрд куб. м к грядущему отопительному сезону и составили 100,01 млрд куб. м. Максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ составляет 107,7 млрд куб. м.