Оценена способность Европы пройти отопительный период

"Конечно, этих 100 млрд куб. м газа может хватить, если только не произойдет резкий отток сжиженного природного газа (СПГ) с рынка Европейского союза на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлые годы текущий спрос в ЕС обеспечивался довольно стабильный и оптимально дифференцированный в системе зарубежных поставок. Была значимая доля порядка 25%, которая поступала из Норвегии, порядка 20% поступало в виде СПГ, еще 35% давала РФ, 11% давала внутренняя добыча, ряд других поставщиков тоже вносили свой вклад.



Сейчас 35% поступающего на европейский рынок газа обеспечиваются за счет СПГ. При этом в 2022 году поставки СПГ выросли на 60-70% относительно довольно крупных показателей 2021 года. Это произошло по одной простой причине: со второй половины декабря прошлого года в Европе среднемесячные показатели на биржах стали выше, чем среднемесячные показатели на азиатских биржах. То есть цены в Европе стали самыми высокими на планете. И тот газ, который ориентируется только на цены, развернулся и поплыл в ЕС. И если сейчас АТР вновь увеличит закупки через биржу и цены там выровняются с европейскими или вновь превысят европейские, то порядка 35-40% присутствующего сейчас на европейском рынке СПГ может его покинуть и убыть в Азию. А это означает, что зимой ЕС может остаться в какой-то момент без газа, поступающего из-за рубежа, что увеличит объемы суточного отбора и может привести к газовому коллапсу уже к середине января.



Это наиболее неблагоприятный сценарий - сочетание холодной зимы и отток того объема СПГ, который был привлечен только высокими ценами. И тут совершенно неважно, сколько газа вы накопили. Вы не можете весь этот газ отбирать равными долями. Там есть определенное давление, и чем больше газа вы отбираете, тем оно ниже. Тем меньше можно отбирать в течение суток. Суточный отбор - это в данном случает наиболее важный показатель, а не совокупные объемы накопленного газа. То есть Европа в какой-то момент может упереться в потолок суточного отбора из ПГХ и даже при значимых объемах, накопленных к отопительному сезону, их может не хватить.



Но я предлагаю исходить из более оптимистичного сценария, что ЕС более-менее благополучно пройдет отопительный сезон. Просто дальше нужно будет опять накапливать газ, а гарантий стабильных поставок уже нет. Низкие цены и достаточно предложение совместить будет уже невозможно", — заключил специалист.