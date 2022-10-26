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1 час назад

Аналитик дал прогноз по решению ЦБ о ключевой ставке

Семён Капранов
Владимир Брагинэксперт

Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в разговоре с «Рамблером» поделился ожиданиями касательно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое должно быть принято на заседании 28 октября. По словам специалиста, ЦБ с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%.

Надо смотреть на те показатели, которые отслеживает ЦБ. Пока инфляционные и ценовые ожидания остаются высокими. Поэтому у ЦБ сейчас будет такой момент, когда для него, на наш взгляд, логичным будет взять паузу в процессе снижения ставок.

Повышать ставки сейчас нет никакого смысла. Вообще. Потому что и на валютном рынке, и в экономике, и с инфляцией дела обстоят абсолютно нормально. Никаких шагов в сторону ужесточения политики сейчас делать не требуется. С другой стороны, смягчение политики в текущих условиях - это спорный момент, поскольку те действия, которые уже сделал ЦБ, сильно повлияли на уровень ставок, доходности. И мы видим, что инфляция тоже замедляется, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики. Но я боюсь, что ЦБ может сейчас принять более консервативную позицию, привычную для себя, и взять паузу в процессе смягчения политики. Нечто подобное он делал после 2014 года, тогда снижение ставок тоже происходило довольно медленно и с большой оглядкой на ситуацию. Что-то похожее будет и сейчас.

Скорее всего, ставка не поменяется. Но если изменения и будут, то это будет движение вниз. Вероятность повышения ставок, по нашим оценкам, нулевая.
Владимир Брагин
Владимир БрагинЭкономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»

Ранее, на заседании в середине сентября, Центробанк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 50 б. п., до 7,5% годовых. В последние месяцы регулятор снижает ставку, которую резко поднял до 20% в конце февраля из-за высоких рисков для экономики страны. В настоящее время уровень инфляции - главный фактор для движения ключевой ставки.

Экономика,Владимир Брагин,Банк России,УК Альфа-Капитал,
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