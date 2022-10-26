Аналитик дал прогноз по решению ЦБ о ключевой ставке

Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в разговоре с «Рамблером» поделился ожиданиями касательно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое должно быть принято на заседании 28 октября. По словам специалиста, ЦБ с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%.
Ранее, на заседании в середине сентября, Центробанк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 50 б. п., до 7,5% годовых. В последние месяцы регулятор снижает ставку, которую резко поднял до 20% в конце февраля из-за высоких рисков для экономики страны. В настоящее время уровень инфляции - главный фактор для движения ключевой ставки.