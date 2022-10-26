Аналитик дал прогноз по решению ЦБ о ключевой ставке

Надо смотреть на те показатели, которые отслеживает ЦБ. Пока инфляционные и ценовые ожидания остаются высокими. Поэтому у ЦБ сейчас будет такой момент, когда для него, на наш взгляд, логичным будет взять паузу в процессе снижения ставок.



Повышать ставки сейчас нет никакого смысла. Вообще. Потому что и на валютном рынке, и в экономике, и с инфляцией дела обстоят абсолютно нормально. Никаких шагов в сторону ужесточения политики сейчас делать не требуется. С другой стороны, смягчение политики в текущих условиях - это спорный момент, поскольку те действия, которые уже сделал ЦБ, сильно повлияли на уровень ставок, доходности. И мы видим, что инфляция тоже замедляется, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики. Но я боюсь, что ЦБ может сейчас принять более консервативную позицию, привычную для себя, и взять паузу в процессе смягчения политики. Нечто подобное он делал после 2014 года, тогда снижение ставок тоже происходило довольно медленно и с большой оглядкой на ситуацию. Что-то похожее будет и сейчас.



Скорее всего, ставка не поменяется. Но если изменения и будут, то это будет движение вниз. Вероятность повышения ставок, по нашим оценкам, нулевая.

Владимир Брагин Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»