Экономист оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал решение совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. По словам специалиста, данный показатель слишком высок для развития экономики РФ.
Во главу угла при определении уровня ключевой ставки следует ставить не цели по инфляции, которая в России немонетарная, а цели по развитию экономики, которые в данный момент являются более приоритетными, отметил экономист.
"В условиях ставки в 7,5% развиваться экономике очень трудно. На инфляцию и борьбу с ней ссылаться не надо, из этого должна исходить денежно-кредитная политика. Тут пример западных стран для нас не самый лучший, не самый поучительный. Тем более у них - в Западной Европе и в Америке - ставка всего два с небольшим процента... Хотелось бы видеть от ЦБ другой инструментарий и другое воздействие на нашу экономику - стимулирование, а не сдерживание", — добавил Беляев.
Совет директоров Банка России 28 октября объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. ЦБ указал на то, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются на низком уровне. Они являются драйвером дальнейшего замедления годовой инфляции, отметил регулятор.
Вместе с тем Центробанк отметил увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса в сравнении с летним периодом. Согласно данным регулятора, частичная мобилизация, объявленная в стране, будет сдерживать динамику потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев.