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44 минуты назад

Экономист оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал решение совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. По словам специалиста, данный показатель слишком высок для развития экономики РФ.

С точки зрения общей ситуации хорошо, что Центральный банк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, а не повысил ее, исходя из каких-то тревожных факторов, которые он мог увидеть в экономике. Хотя на самом деле ставка в 7,5% слишком высока для экономики, для того, чтобы предприятия могли зарабатывать и развиваться, преодолевая все санкционные трудности и выполняя установки на развитие, на импортозамещение. Для всего этого нужны кредитные ресурсы.

При ключевой ставке в 7,5% ставка в банках явно будет выше, что затруднит реализацию этих проектов. Причем если крупные компании для решения своих вопросов могут предпринять такие шаги, как размещение облигаций, дополнительный выпуск акций, то для среднего и малого бизнеса, которому точно также необходимы кредиты и который будет кредитоваться по более высокой ставке, чем крупный бизнес, это фактически является крупным препятствием на пути реализации своих планов.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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Во главу угла при определении уровня ключевой ставки следует ставить не цели по инфляции, которая в России немонетарная, а цели по развитию экономики, которые в данный момент являются более приоритетными, отметил экономист.

"В условиях ставки в 7,5% развиваться экономике очень трудно. На инфляцию и борьбу с ней ссылаться не надо, из этого должна исходить денежно-кредитная политика. Тут пример западных стран для нас не самый лучший, не самый поучительный. Тем более у них - в Западной Европе и в Америке - ставка всего два с небольшим процента... Хотелось бы видеть от ЦБ другой инструментарий и другое воздействие на нашу экономику - стимулирование, а не сдерживание", — добавил Беляев.

Совет директоров Банка России 28 октября объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. ЦБ указал на то, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются на низком уровне. Они являются драйвером дальнейшего замедления годовой инфляции, отметил регулятор.

Вместе с тем Центробанк отметил увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса в сравнении с летним периодом. Согласно данным регулятора, частичная мобилизация, объявленная в стране, будет сдерживать динамику потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев.

Экономика,Михаил Беляев,Банк России,
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