Экономист оценил решение ЦБ по ключевой ставке

С точки зрения общей ситуации хорошо, что Центральный банк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, а не повысил ее, исходя из каких-то тревожных факторов, которые он мог увидеть в экономике. Хотя на самом деле ставка в 7,5% слишком высока для экономики, для того, чтобы предприятия могли зарабатывать и развиваться, преодолевая все санкционные трудности и выполняя установки на развитие, на импортозамещение. Для всего этого нужны кредитные ресурсы.



При ключевой ставке в 7,5% ставка в банках явно будет выше, что затруднит реализацию этих проектов. Причем если крупные компании для решения своих вопросов могут предпринять такие шаги, как размещение облигаций, дополнительный выпуск акций, то для среднего и малого бизнеса, которому точно также необходимы кредиты и который будет кредитоваться по более высокой ставке, чем крупный бизнес, это фактически является крупным препятствием на пути реализации своих планов.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук