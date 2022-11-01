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57 минут назад

В России отреагировали на предупреждение Катара Европе

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" объяснил заявление министра энергетики Катара Саада Аль-Кааби о возможности прекращения поставок газа в Европу в случае введения потолка цен на российское топливо. По словам специалиста, страны-экспортеры не заинтересованы в подобном сценарии, поскольку в дальнейшем сами могут столкнуться с аналогичными ограничительными мерами европейцев.

Катар выступает против установления потолка цен как на российскую нефть, так и на российский газ. Точно также поступают и другие арабские страны и вообще страны-экспортеры. Они прекрасно понимают, к чему все идет: европейцы просто скажут, мол, рынок просто неправильно реагирует, теперь мы будем покупать у вас газ, например, не по 1-2 тыс. долларов за тыс. кубов, а по 100 долларов... Конечно, любому поставщику это не понравится. В этом плане и Катару в сфере газа, и Саудовской Аравии в сфере нефти подобные прецеденты не нужны, поэтому они по сути выступают в поддержку России. Но на самом деле они не хотят, чтобы вообще создавались такие прецеденты, когда покупатель просто устанавливает какую-то фиксированную цену, и она не формируется рынком.

Если [с потолком цен на российское сырье] все получится, то где гарантия, что завтра, например, в Саудовской Аравии не обнаружат отсутствие демократии? Ведь у Соединенных Штатов сейчас очень много претензий к саудитам. Где гарантия, что тот же самый Катар не заставят чуть ли не бесплатно отдавать его газ? Им могут сказать: "Извините, у вас проблемы с правами человека, нет демократии, мы вводим против вас санкции, теперь вы продаете газ по 50 долларов за тыс. кубов". Конечно, никому это не нравится. Поэтому они выступают против практики, когда цена устанавливается в ручном режиме, когда это делается руками потребителя, а не поставщика.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
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Вместе с тем аналитик отметил, что в настоящее время Катар "в открытую не угрожает Европе перекрыть газ".

"Но некий протест Катара может выразиться в том, что если будут попытки применить потолок цены к государству, если цена будет установлена ниже рынка, то Доха может посчитать это нарушением контрактных обязательств. В контактах прописана формула ценообразования, и если Катару заплатят какую-то иную цену, то он будет считать это нарушением контракта - точно также, как и "Газпром" - и просто не будет туда поставлять. В случае с Катаром они просто переведут поставки на альтернативные рынки, например в Азии, будут продавать там", — рассказал специалист.

Ранее министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV заявил, что страна прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо.

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпром,ЕС,
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