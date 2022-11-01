В России отреагировали на предупреждение Катара Европе

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" объяснил заявление министра энергетики Катара Саада Аль-Кааби о возможности прекращения поставок газа в Европу в случае введения потолка цен на российское топливо. По словам специалиста, страны-экспортеры не заинтересованы в подобном сценарии, поскольку в дальнейшем сами могут столкнуться с аналогичными ограничительными мерами европейцев.
Вместе с тем аналитик отметил, что в настоящее время Катар "в открытую не угрожает Европе перекрыть газ".
"Но некий протест Катара может выразиться в том, что если будут попытки применить потолок цены к государству, если цена будет установлена ниже рынка, то Доха может посчитать это нарушением контрактных обязательств. В контактах прописана формула ценообразования, и если Катару заплатят какую-то иную цену, то он будет считать это нарушением контракта - точно также, как и "Газпром" - и просто не будет туда поставлять. В случае с Катаром они просто переведут поставки на альтернативные рынки, например в Азии, будут продавать там", — рассказал специалист.
Ранее министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV заявил, что страна прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо.