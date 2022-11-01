В России отреагировали на предупреждение Катара Европе

Катар выступает против установления потолка цен как на российскую нефть, так и на российский газ. Точно также поступают и другие арабские страны и вообще страны-экспортеры. Они прекрасно понимают, к чему все идет: европейцы просто скажут, мол, рынок просто неправильно реагирует, теперь мы будем покупать у вас газ, например, не по 1-2 тыс. долларов за тыс. кубов, а по 100 долларов... Конечно, любому поставщику это не понравится. В этом плане и Катару в сфере газа, и Саудовской Аравии в сфере нефти подобные прецеденты не нужны, поэтому они по сути выступают в поддержку России. Но на самом деле они не хотят, чтобы вообще создавались такие прецеденты, когда покупатель просто устанавливает какую-то фиксированную цену, и она не формируется рынком.



Если [с потолком цен на российское сырье] все получится, то где гарантия, что завтра, например, в Саудовской Аравии не обнаружат отсутствие демократии? Ведь у Соединенных Штатов сейчас очень много претензий к саудитам. Где гарантия, что тот же самый Катар не заставят чуть ли не бесплатно отдавать его газ? Им могут сказать: "Извините, у вас проблемы с правами человека, нет демократии, мы вводим против вас санкции, теперь вы продаете газ по 50 долларов за тыс. кубов". Конечно, никому это не нравится. Поэтому они выступают против практики, когда цена устанавливается в ручном режиме, когда это делается руками потребителя, а не поставщика.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ