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28 минут назад

Польша захотела покупать российскую нефть в следующем году

Елена Прошина

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen подала заявку на поставки по нефтепроводу «Дружба», который принадлежит российской нефтепроводной компании «Транснефть», 3 миллионов тонн нефти в 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Польша захотела покупать российскую нефть в следующем году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произошло на фоне заявлений Варшавы о желании полностью отказаться от закупок Российской нефти. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов прокомментировал это тем, что «помимо имеющихся заявок потребителей», в наличии газопровода «Дружба» также есть заявки «от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Белоруссию». При этом, от кого конкретно поступили такие заявки, Андронов не рассказал.

Источник также добавил, что, несмотря на приближающееся эмбарго на российскую нефть от Евросоюза, «процесс организации поставок идет в рабочем порядке».

Напомним, что ранее Польша поддержала введение санкций против российского трубопровода «Дружба».

Экономика,Сергей Андронов,Коммерсант,Транснефть,ЕС,
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