Польша захотела покупать российскую нефть в следующем году

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen подала заявку на поставки по нефтепроводу «Дружба», который принадлежит российской нефтепроводной компании «Транснефть» , 3 миллионов тонн нефти в 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Это произошло на фоне заявлений Варшавы о желании полностью отказаться от закупок Российской нефти. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов прокомментировал это тем, что «помимо имеющихся заявок потребителей», в наличии газопровода «Дружба» также есть заявки «от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Белоруссию». При этом, от кого конкретно поступили такие заявки, Андронов не рассказал.