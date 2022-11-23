"Ни потеря доли рынка европейскими и американскими компаниями, ни рост цен Запад не устраивает. Но отменять санкции и эмбарго, вводить послабления им нельзя, значит, нужно придумать какую-то систему, в рамках которой послабления введут, но сделают вид, что их нет. Этим и стала система предельных цен.



В рамках этой системы первоначально предлагалось предложить России цены в пределах 40-60 долларов за баррель. И предполагалось, что Москва согласится, потому что у нас добыча все-таки упала по сравнению с тем уровнем квот, которые нам разрешен в рамках сделки ОПЕК+. Но если на конец лета - начало осени эти квоты были более чем на 1 млн баррелей выше реального уровня добычи, то после их корректировки два месяца назад, когда квоты для РФ сократились на полмиллиона баррелей в сутки, эта разница стала не столь большой. Теперь она составляет порядка 500-600 тыс. баррелей в сутки", — заявил эксперт.