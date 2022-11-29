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1 час назад

Эксперт оценил идею создания газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана

Елена Прошина
Игорь Юшковэксперт

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" оценил идею создания "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана. По словам специалиста, реализация инициативы может стать политическим сигналом для Европы, однако экономическая целесообразность создания такого объединения остается неясной.

Довольно странное заявление по поводу "тройственного союза". Здесь, скорее, можно усмотреть некий намек в сторону европейцев. Мол, посмотрите, мы тут согласуемся между собой, и если вы допускаете, что сейчас откажетесь от российского газа и каким-то образом получите среднеазиатский, то это не совсем так - мы взаимодействуем друг с другом, вбить клин между Россией и Средней Азией, удовлетворить газовые потребности Европы за счет Средней Азии не совсем получится. Так что это определенный политический сигнал.

С другой стороны, даже перечисление участников этого "тройственного газового союза" довольно странно. Получается, что Россия - это страна-экспортер, Узбекистан - страна-экспортер, но при этом основную добычу в Узбекистане ведут российские компании. Там присутствуют и "Газпром", и "Лукойл", который добывает в стране очень много газа, перепродает его "Газпрому", а потом часть этого газа поставляется в Киргизию. Но Узбекистан все-таки является экспортером, страна поставляет газ в Китай. Казахстан пока тоже поставляет газ в Китай, но в этом году казахстанское руководство заявляло, что примерно через два года страна из экспортера превратится в импортера, потому что там растет внутреннее потребление, активно идет газификация. Так что это довольно странный союз, когда две из трех стран - экспортеры, третья - импортер. Непонятно, что мы вместе то будем делать? Кооперироваться в плане экспорта и согласовывать между собой объемы и направления экспорта - это тоже довольно странно, потому что такого на газовых рынках нет, конкуренция очень жесткая. Да, есть некая организация ФСЭГ (Форум стран-экспортеров газа), но даже там нет абсолютно никакого согласования по объемам добычи.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Аналитик подчеркнул, что "Газпром" ежегодно закупает порядка 10 млрд куб. м. газа у Казахстана, чтобы Астана не перенаправляла эти объемы на китайский рынок.

""Газпром" хочет сам поставлять газ на китайский рынок, ведет активные переговоры с Пекином по поводу строительства "Силы Сибири 2", а она по сути конкурирует со среднеазиатскими поставками. Поэтому "Газпрому" невыгодно, чтобы среднеазиатские страны увеличивали поставки в Китай, они - конкуренты", — сказал эксперт.

Юшков также ответил на вопрос о способности "тройственного газового союза" оказать влияние на рыночные цены.

"Цены не формируются за счет каких-то коалиций, и примеров таких коалиций мы вообще не видим. На газовом рынке никакой координации по объемам добычи нет. На азиатских рынках цена на газ формируется либо с привязкой к стоимости нефти, либо исходя из глобального баланса спроса и предложения.

Координация между Россией, Казахстаном и Узбекистаном на цены не повлияет, потому что торговлю ведут именно коммерческие компании, а не государство", — заключил специалист.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Кремле, где обсудили создание "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. В пресс-службе казахстанского лидера отмечали, что цель такого союза — "координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана". Президенты Казахстана и России договорились привлечь экспертов для проработки инициативы.

Экономика,Игорь Юшков,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Лукойл,Газпром,
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