Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" оценил идею создания "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана. По словам специалиста, реализация инициативы может стать политическим сигналом для Европы, однако экономическая целесообразность создания такого объединения остается неясной.
Аналитик подчеркнул, что "Газпром" ежегодно закупает порядка 10 млрд куб. м. газа у Казахстана, чтобы Астана не перенаправляла эти объемы на китайский рынок.
""Газпром" хочет сам поставлять газ на китайский рынок, ведет активные переговоры с Пекином по поводу строительства "Силы Сибири 2", а она по сути конкурирует со среднеазиатскими поставками. Поэтому "Газпрому" невыгодно, чтобы среднеазиатские страны увеличивали поставки в Китай, они - конкуренты", — сказал эксперт.
Юшков также ответил на вопрос о способности "тройственного газового союза" оказать влияние на рыночные цены.
"Цены не формируются за счет каких-то коалиций, и примеров таких коалиций мы вообще не видим. На газовом рынке никакой координации по объемам добычи нет. На азиатских рынках цена на газ формируется либо с привязкой к стоимости нефти, либо исходя из глобального баланса спроса и предложения.
Координация между Россией, Казахстаном и Узбекистаном на цены не повлияет, потому что торговлю ведут именно коммерческие компании, а не государство", — заключил специалист.
Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Кремле, где обсудили создание "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. В пресс-службе казахстанского лидера отмечали, что цель такого союза — "координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана". Президенты Казахстана и России договорились привлечь экспертов для проработки инициативы.