"Цены не формируются за счет каких-то коалиций, и примеров таких коалиций мы вообще не видим. На газовом рынке никакой координации по объемам добычи нет. На азиатских рынках цена на газ формируется либо с привязкой к стоимости нефти, либо исходя из глобального баланса спроса и предложения.



Координация между Россией, Казахстаном и Узбекистаном на цены не повлияет, потому что торговлю ведут именно коммерческие компании, а не государство", — заключил специалист.