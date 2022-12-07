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2 часа назад

Субсидирование авиаперевозчиков продлили на 2023 год

Елена Прошина

В пресс-службе правительства сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин продлил субсидирование авиаперевозчиков на 2023 год. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Субсидирование авиаперевозчиков продлили на 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На реализацию соответствующей инициативы уже предусмотрено 25,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что размер получаемой субсидии будет зависеть от пассажирооборота компании. Кроме того, как уточнили в ведомстве, бюджет всех четырёх программ, направленных на поддержку авиаотрасли, составит 125,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна.

«Пошлины отменять не будем. Пошлина – это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней», – заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Экономика,Михаил Мишустин,Дмитрий Патрушев,
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