Субсидирование авиаперевозчиков продлили на 2023 год

В пресс-службе правительства сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин продлил субсидирование авиаперевозчиков на 2023 год. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

На реализацию соответствующей инициативы уже предусмотрено 25,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что размер получаемой субсидии будет зависеть от пассажирооборота компании. Кроме того, как уточнили в ведомстве, бюджет всех четырёх программ, направленных на поддержку авиаотрасли, составит 125,5 миллиарда рублей.