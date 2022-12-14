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53 минуты назад

Берлин пытается добиться исключения из запрета на импорт удобрений РФ

Елена Прошина

Берлин пытается добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России, который Еврокомиссия хочет представить в девятом пакете санкций против РФ. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на дипломата Евросоюза.

Берлин пытается добиться исключения из запрета на импорт удобрений РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений во имя защиты глобальной продовольственной безопасности», — говорится в материале.

Еще часть стран ЕС хочет добиться исключений из запрета на сотрудничество с горнодобывающей промышленностью РФ. В EUobserver отметили, что из-за данных разногласий европейские государства зашли в тупик по девятому пакету антироссийских санкций. Предполагается, что его обсуждения затянутся до 16 декабря.

Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций ЕК намерена включить еще три банка РФ и почти 200 граждан и организаций России.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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