Берлин пытается добиться исключения из запрета на импорт удобрений РФ

Берлин пытается добиться исключения из запрета на импорт удобрений из России, который Еврокомиссия хочет представить в девятом пакете санкций против РФ. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на дипломата Евросоюза.
«Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений во имя защиты глобальной продовольственной безопасности», — говорится в материале.
Еще часть стран ЕС хочет добиться исключений из запрета на сотрудничество с горнодобывающей промышленностью РФ. В EUobserver отметили, что из-за данных разногласий европейские государства зашли в тупик по девятому пакету антироссийских санкций. Предполагается, что его обсуждения затянутся до 16 декабря.
Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций ЕК намерена включить еще три банка РФ и почти 200 граждан и организаций России.