Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Рамблером оценил риски введения Брюсселем потолка цен на газ, а также рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться европейцы при реализации инициативы.
Ранее министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала о новом предложении по ограничению цены на газ в Евросоюзе. По ее словам, чешское председательство в Совете ЕС предложило ввести ограничение цены на газ на уровне 188 евро за МВт/ч., министры энергетики обсудят это предложение. При этом обсуждения проходили уже дважды, но министры не сходились в вопросе уровня лимита цен.
Еще одной проблемой, связанной с введением потолка цен, Юшков назвал ситуацию с контрактами на поставки газа, в которых прописана стоимость поставок.
"По формуле ценообразования в долгосрочных контрактах поставщиков, в том числе трубопроводных, в том числе у "Газпрома", цена в какой-то момент может оказаться выше, чем тот самый потолок. Тогда встанет вопрос: если покупатель заплатит по потолку цен, а не по той цене, которая выходит по контракту, то поставщик будет считать, что ему недоплатили, что ему должны. И пока ему не вернут деньги, он будет отказываться поставлять следующие партии. Поэтому как ни крути - везде риски попасть на еще больший дефицит", — подчеркнул аналитик.
Вместе с тем он выразил мнение, что в итоге будет введен плавающий потолок цен на газ.
"Скажут: у нас потолок будет равняться цене на азиатском рынке плюс, например, 200 долларов на каждую тысячу кубов. Это позволит им гарантировать, что цены на газ в Азии никогда не превысят установленный ими потолок. И таким образом им удастся удерживать газ на своем рынке, но при этом исключить спекулятивный рост цен, который никому не нужен.
Здесь - в отличие от нефти - речь идет не о потолке цен на российский газ, а о потолке цен на любой газ. Это нужно воспринимать не как санкции, которые есть в нефтяной сфере, а как инструмент влияния на рынок в целом. Соответственно, думаю, Россия не будет вводить ответные ограничения, а будет исходить из контрактов", — сказал эксперт.