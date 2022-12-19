Обсуждаемый потолок цен на газ в 188 евро за 1 МВт·ч - это уже довольно рискованная история для европейцев. Переводя на привычные нам единицы измерения, это около 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. Сейчас газ в Европе торгуется на уровне 1400-1500 долларов за 1 тыс. куб. м., при этом совсем недавно уровень цен был в 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м., а летом на бирже было и 3 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. То есть это уже реальное снижение по сравнению с рекордными показателями. Потому что изначально обсуждался уровень в 275 евро - это примерно и есть 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубов. То есть они просто взяли пиковое значение цены, которое было в Европе, и сказали, что это и будет потолок.



Но это не единственное значение, которое там указано. Еще один важный фактор - это то, сколько по времени биржевая цена на газ должна находиться на каком-то запредельном уровне, чтобы включился тот самый потолок. Пока речь не идет о том, что идут торги на газ, в их рамках растет цена, достигая 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубов, и дальше она идти не может. Нет. Они предполагают все сделать немного по-другому. Цена может расти дальше, никто не останавливает торговлю. Но если она две-три недели держится на уровне, превышающем потолок, тогда биржевая торговля останавливается, всем говорят, что цена вот такая, не более.



Но почему они боятся низкого потолка? Вроде бы все замечательно: сделал цену ниже - и сам будешь платить меньше. Они боятся, что в результате цены на газ в Азии могут оказаться выше того потолка, который будет утвержден. И это приведет к тому, что танкеры-газовозы, например, просто развернутся и уйдут в Азию. Там можно будет заработать больше, нежели продавая газ здесь по потолку цен. И таким образом ты спровоцируешь колоссальный дефицит предложения на рынке. И вот тут может встать вопрос о том, не замерзнет ли Европа и так далее. Потому что такими благими намерениями ты ухудшишь ситуацию.



Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ