Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ

«Совет ЕС официально утвердил временный механизм ограничения чрезмерных цен на газ. Он направлен на минимизацию эпизодов завышения стоимости топлива в Евросоюзе, которые отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков», — говорится в сообщении.