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1 час назад

Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ

Елена Прошина

Совет Евросоюза официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Соответствующее постановление появилось на сайте организации.

Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ
Фото: ТАССТАСС

«Совет ЕС официально утвердил временный механизм ограничения чрезмерных цен на газ. Он направлен на минимизацию эпизодов завышения стоимости топлива в Евросоюзе, которые отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потолок цен на газ начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Его введут на 12 месяцев.

Напомним, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ в понедельник, 19 декабря.

Экономика,Совет Европы,ЕС,
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