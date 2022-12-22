Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ

Совет Евросоюза официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Соответствующее постановление появилось на сайте организации.
«Совет ЕС официально утвердил временный механизм ограничения чрезмерных цен на газ. Он направлен на минимизацию эпизодов завышения стоимости топлива в Евросоюзе, которые отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потолок цен на газ начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Его введут на 12 месяцев.
Напомним, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ в понедельник, 19 декабря.