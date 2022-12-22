Американские военные вывезли в Ирак 95 цистерн с нефтью из Сирии

Военные США вывезли на территорию Ирака крупную партию сирийской нефти. Об этом сообщило агентство SANA.

Информации издания, охраняемая колонна включающая в себя 65 нефтевозов доехала до Ирака через КПП «Эль-Махмудия». Ещё одна включала в себя 30 нефтевозов и двигалась через КПП «Эль-Валид». Как отмечает источник, вывезенная нефть была добыта на месторождениях Эль-Джазира, которые в данный момент контролируются курдами.

Отметим, что 14 декабря Министерство иностранных дел Ирака отправило в Совбез ООН заявление о том, что США занимается «систематическим разграблением природных богатств сирийского народа». Также Дамаск потребовал «возвращения сирийскому государству захваченных нефтегазовых месторождений и выплаты компенсации за похищенные ресурсы».