Эксперт оценил ответные меры РФ на введение потолка цен на нефть

"То есть она намного ниже, чем потолок. А цена с учетом страхования выше, чем потолок, но потолок цен начинается именно по FOB (Free On the Board). Поэтому на текущий момент превышение есть только по дальневосточному сорту ESPO. Там есть некоторые сложности с его отгрузкой в порту Находки, в том числе есть случаи отказов в услугах транспортировки рядом компаний, но эти вопросы решаются.



Ключевые объемы связаны с поставками Urals - на них пока никакие ограничения не распространяются. И маловероятно, что в ближайшие недели цена Urals в порту отгрузки достигнет потолка. По крайней мере, таких ожиданий на текущий момент нет", — заключил специалист.