Эксперт оценил ответные меры РФ на введение потолка цен на нефть

Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал ответные меры властей РФ на введение рядом государств потолка цен на российскую нефть, которые предполагают запрет на поставки странам и компаниям, поддержавшим ограничение цен. Специалист назвал соответствующее решение символическим, отметив при этом, что угроза отказаться от поставок возымела действие ранее.
Говоря о запрете поставок российской нефти компаниям, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен, специалист заявил о его "умозрительном" характере.
"Ни в каких контрактах такие вещи не прописывают. Никто не будет включать в контракты на фрахт, на страхование или тем более на поставку нефти пункт, согласно которому одна из сторон придерживается потолка цен, такие пункты бессмысленны", — отметил собеседник Рамблера.
В настоящее время цена на нефть российской марки Urals в портах отгрузки по-прежнему держится на уровне ниже 50 долларов за баррель, подчеркнул Белогорьев.
"То есть она намного ниже, чем потолок. А цена с учетом страхования выше, чем потолок, но потолок цен начинается именно по FOB (Free On the Board). Поэтому на текущий момент превышение есть только по дальневосточному сорту ESPO. Там есть некоторые сложности с его отгрузкой в порту Находки, в том числе есть случаи отказов в услугах транспортировки рядом компаний, но эти вопросы решаются.
Ключевые объемы связаны с поставками Urals - на них пока никакие ограничения не распространяются. И маловероятно, что в ближайшие недели цена Urals в порту отгрузки достигнет потолка. По крайней мере, таких ожиданий на текущий момент нет", — заключил специалист.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва в ответ на потолок цен на российскую нефть планирует запретить поставки этого сырья и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение указанного условия. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова в связи с таким решением на сокращение добычи нефти, которое может достигнуть уровня в 5-7% в начале 2023 года.