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48 минут назад

Эксперт оценил ответные меры РФ на введение потолка цен на нефть

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал ответные меры властей РФ на введение рядом государств потолка цен на российскую нефть, которые предполагают запрет на поставки странам и компаниям, поддержавшим ограничение цен. Специалист назвал соответствующее решение символическим, отметив при этом, что угроза отказаться от поставок возымела действие ранее.

На мой взгляд, это символическое решение, поскольку оно мало на что влияет. Страны, которые официально присоединились к потолку цен, — это государства ЕС, а также США, Канада, Япония и Австралия. За исключением Японии, все эти страны ввели эмбарго на поставки российской нефти, поэтому они ее не закупают. А Япония в последние месяцы тоже фактически прекратила импорт нефти из России.

Однако сама угроза отказаться от поставок возымела действие - на самом деле к потолку цен больше никто так и не присоединился. Даже Южная Корея, которая в июле заявляла о планах поддержать потолок цен, до сих пор этого так и не сделала, хотя с ней западными странами велись серьезные переговоры. При этом все развивающиеся страны однозначно отказались от участия в этом механизме, поэтому угроза возымела действие еще до введения потолка цен. Эта угроза актуальна и сейчас, но с точки зрения тех стран, которые уже поддержали механизм, это ни на что не влияет.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Говоря о запрете поставок российской нефти компаниям, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен, специалист заявил о его "умозрительном" характере.

"Ни в каких контрактах такие вещи не прописывают. Никто не будет включать в контракты на фрахт, на страхование или тем более на поставку нефти пункт, согласно которому одна из сторон придерживается потолка цен, такие пункты бессмысленны", — отметил собеседник Рамблера.

В настоящее время цена на нефть российской марки Urals в портах отгрузки по-прежнему держится на уровне ниже 50 долларов за баррель, подчеркнул Белогорьев.

"То есть она намного ниже, чем потолок. А цена с учетом страхования выше, чем потолок, но потолок цен начинается именно по FOB (Free On the Board). Поэтому на текущий момент превышение есть только по дальневосточному сорту ESPO. Там есть некоторые сложности с его отгрузкой в порту Находки, в том числе есть случаи отказов в услугах транспортировки рядом компаний, но эти вопросы решаются.

Ключевые объемы связаны с поставками Urals - на них пока никакие ограничения не распространяются. И маловероятно, что в ближайшие недели цена Urals в порту отгрузки достигнет потолка. По крайней мере, таких ожиданий на текущий момент нет", — заключил специалист.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва в ответ на потолок цен на российскую нефть планирует запретить поставки этого сырья и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение указанного условия. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова в связи с таким решением на сокращение добычи нефти, которое может достигнуть уровня в 5-7% в начале 2023 года.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
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