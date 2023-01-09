Россия нашла замену европейским транспортным коридорам

«Тремя основными транспортными маршрутами станут: Черноморский с экономическим притяжением на турецкую транзитную инфраструктуру, Каспийский с упором на узловые коммуникации в Азербайджане и Иране, а также Дальневосточный, где порты РФ на Тихом океане будут сочетаться с железнодорожными терминалами на границе с Китаем», – сказано в материале.