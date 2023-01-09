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18 минут назад

Россия собирается заменить европейские маршруты тремя транспортными коридорами в Азии

Елена Прошина

Азербайджанский информационно-аналитический портал Haqqin сообщает, что в 2023 году правительство России собирается начать обустройство международного магистрального транспортного коридора «Север – Юг», который должен будет заменить европейскую логистическую систему. Об этом пишет «Газета.ру».

Россия нашла замену европейским транспортным коридорам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что на разработку коридора выделят порядка 200 миллиардов рублей.

«Тремя основными транспортными маршрутами станут: Черноморский с экономическим притяжением на турецкую транзитную инфраструктуру, Каспийский с упором на узловые коммуникации в Азербайджане и Иране, а также Дальневосточный, где порты РФ на Тихом океане будут сочетаться с железнодорожными терминалами на границе с Китаем», – сказано в материале.

Согласно прогнозам, при замещении европейских маршрутов поток транспорта по направлению «Север – Юг» увеличится на 135% к 2030 году. В статье также отмечается, что этот проект вписывается в инициативу российских властей по увеличению товарооборота со странами Азии.

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Экономика,Правительство РФ,
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