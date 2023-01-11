Оценена вероятность присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть

"А так как ходячим анекдотом быть не хочется, страны изобретают различного рода схемы, по которым еще кто-то смог бы присоединиться к этой коалиции покупателей. И там очень ждут две страны - Индию и Китай. Но ни Индия, ни Китай не высказывают какого-то жгучего желания присоединяться к этой "невероятно выгодной" системе, потому что рискуют в принципе остаться без нефти.



Российская нефть занимает немалую долю в суммарных поставках. Например, в Китае мы занимаем 20% от совокупного импорта нефти, а это, мягко скажем, немало. Заместить другими поставками это невозможно, если российская нефть уходит с мирового рынка. А мы угрожаем именно этим, что мы просто прекратим добывать. Нам проще перестать добывать, если на нас кто-то пытается давить через эту систему.



Если Индия рискнет "поиграть" в систему предельных цен, то мы увидим, насколько успешно работает указ президента РФ. Этот указ является достаточно убедительным свидетельством того, что мы не шутим, что мы не готовы поставлять нашу нефть тем, кто пытается управлять ценами на нее.



Многие страны Европы считали, что мы шутим, когда в марте прошлого года был подписан указ о газе за рубли. И такие страны, как Болгария или Польша, решили, что не будут в этой системе участвовать. И выяснилось, что мы не шутим. Думаю, что ситуация с газом за рубли красноречиво показала наивным желающим поэкспериментировать, что мы не шутим. Полагаю, что в Индии есть достаточно разумные руководители, которые это понимают", — добавил эксперт.