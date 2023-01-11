Оценена вероятность присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение издания Telegraph India о возможности ограничения поставок российской нефти Индией, если цена за баррель превысит 60 долларов. По словам специалиста, рисков присоединения Нью-Дели к потолку цен на нефть из России нет, поскольку соответствующее решение не будет выгодным для государства.
Специалист отметил, что Индия является частью мирового рынка, при этом с лета прошлого года позиция Саудовской Аравии, ОАЭ, а также других участников сделки ОПЕК+ в отношении замещения поставок российской нефти не изменилась.
"Тогда возникает вопрос: исходя из каких соображений Индия откажется от российской нефти? И в пользу какой нефти она это сделает? Разве в мире возник избыток предложения? Никакого избытка предложения нет. А российские поставки сейчас занимают порядка 1 млн баррелей в сутки. Они, в том числе, идут в Индию, предприятия в которой принадлежат и российским компаниям тоже", — подчеркнул аналитик.
В настоящее время Нью-Дели зарабатывает на "откровенной глупости, которую допустил в первую очередь Евросоюз, введя эмбарго на российскую нефть и собираясь ввести эмбарго на российские нефтепродукты", отметил Фролов.
"Индия зарабатывает и на аналогичном просчете Великобритании, продавая ей те нефтепродукты, которые раньше она закупала в России. А с февраля-марта текущего года Индия начнет зарабатывать на поставках нефтепродуктов в ЕС. И какой смысл Индии отказываться от покупки российской нефти?" - задался вопросом эксперт.
По словам Фролова, западные аналитики исходят из того, что сейчас Индия получает нефть из России по низким ценам, а если она будет покупать ее по рыночной стоимости, то страна от нее откажется.
"Но в пользу какой нефти она откажется? Есть какая-то другая дешевая нефть в объеме 1 млн баррелей в сутки, которую готовы продавать Индии? Нет.
Индия зарабатывает не на нефти, а на том, что перерабатывает ее и продает дизельное топливо, бензин, авиакеросин не только на внутреннем рынке, но и за рубеж. И ничего не изменится - Индия точно также сможет зарабатывать на поставках за рубеж. И если российская нефть марки Urals вернется к рыночному уровню с точки зрения цен, то маржа, конечно, будет меньше, а прибыль хоть и сократится, но незначительно. И Индия будет наращивать поставки в ЕС. То есть никакой логики в том, чтобы отказываться от поставок из России, просто нет", — заявил Фролов.
Он также напомнил о подписанном в конце декабря 2022 года указе российского президента, который запрещает продавать нефть компаниям, присоединившимся к системе предельных цен.
"То есть если Индия присоединится к этой системе, то она лишится российской нефти. Она не только ничего не выиграет, но и потеряет эти поставки. Страна не получит предложения лучше, она просто ничего не получит", — заявил специалист.
В первые 11 месяцев 2022 года Индия покупала российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, о чем свидетельствуют средние цены на Urals, обратил внимание эксперт.
"И только в декабре она имела возможность покупать российскую нефть дешевле, потому что в принципе вся нефть на мировом рынке подешевела. То есть произошло снижение цен в мировом масштабе. А так как наша нефть из-за ограничений по морским перевозкам торгуется с дисконтом, являющимся по сути платой за риск, то она также подешевела и торговалась ниже 60 долларов", — отметил он.
В случае роста цен на нефть в мире подорожает и российская нефть, даже с учетом дисконта, добавил Фролов.
"До решения вопросов, связанных с морскими перевозками, она будет продаваться дешевле. Но в то же время она будет продаваться по крайне выгодным ценам, которые сохраняют высокую маржинальность при производстве нефтепродуктов в мире и их реализации за рубеж, в том числе в Европейский союз.
А ЕС, когда закончится переходный период, начнет формировать огромный рынок сбыта, в том числе и для индийских нефтепродуктов. Это рынок сбыта размером порядка 50-60 млн тонн, это колоссальная величина, от которой нет смысла отказываться.
Если они скажут России, мол, мы не хотим покупать вашу нефть дороже 60 долларов, тогда Россия ответит: "Хорошо, походите по рынку, поищите нефть дешевле". Не найдя альтернативы, индусы не будут присоединяться к системе предельных цен", — рассказал эксперт.
Среди представителей "широкой международной коалиции" - стран "Большой семерки", ЕС и Австралии, подписавшихся под системой предельных цен, есть исключения, на которые она не распространяется, подчеркнул он.
"И получается, что этой "широкой коалиции" есть одна страна, которая в рамках системы предельных цен имеет право покупать российскую нефть. Это Австралия. В Австралию в 2021 году (по 2022 году пока нет статистики) было отправлено всего 0,11% экспорта нашей нефти.
При этом с 1 февраля вступает в силу указ президента РФ, который напрямую запрещает продавать нашу нефть странам, присоединившимся к системе. И он в первую очередь касается Австралии. И тут интересно: а кто еще решит присоединиться к этой системе из числа тех, кто хочет испытать удачу и посмотреть - мы пошутили или нет?
В указе президента есть пункт, согласно которому мы можем поставлять нашу нефть в рамках системы предельных цен, если на то будет специальное распоряжение главы государства. Не очень понимаю, зачем этот пункт был добавлен. Будем считать, что он был добавлен "на всякий случай", — отметил собеседник Рамблера.
"Широкую коалицию государств", поддерживающих потолок цен на российскую нефть, Фролов назвал "ходячим анекдотом".
"А так как ходячим анекдотом быть не хочется, страны изобретают различного рода схемы, по которым еще кто-то смог бы присоединиться к этой коалиции покупателей. И там очень ждут две страны - Индию и Китай. Но ни Индия, ни Китай не высказывают какого-то жгучего желания присоединяться к этой "невероятно выгодной" системе, потому что рискуют в принципе остаться без нефти.
Российская нефть занимает немалую долю в суммарных поставках. Например, в Китае мы занимаем 20% от совокупного импорта нефти, а это, мягко скажем, немало. Заместить другими поставками это невозможно, если российская нефть уходит с мирового рынка. А мы угрожаем именно этим, что мы просто прекратим добывать. Нам проще перестать добывать, если на нас кто-то пытается давить через эту систему.
Если Индия рискнет "поиграть" в систему предельных цен, то мы увидим, насколько успешно работает указ президента РФ. Этот указ является достаточно убедительным свидетельством того, что мы не шутим, что мы не готовы поставлять нашу нефть тем, кто пытается управлять ценами на нее.
Многие страны Европы считали, что мы шутим, когда в марте прошлого года был подписан указ о газе за рубли. И такие страны, как Болгария или Польша, решили, что не будут в этой системе участвовать. И выяснилось, что мы не шутим. Думаю, что ситуация с газом за рубли красноречиво показала наивным желающим поэкспериментировать, что мы не шутим. Полагаю, что в Индии есть достаточно разумные руководители, которые это понимают", — добавил эксперт.
Ранее газета Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности страны сообщила, что Нью-Дели может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, если сорт Urals подорожает до 60 долларов за баррель, достигнув установленного уровня ограничений, или если Евросоюз примет решение о введении санкций в отношении закупающих российское топливо стран.