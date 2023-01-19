В России рекордно подешевел бензин

Согласно данным по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, бензин Аи-92 подешевел до минимальных значений за семь лет.
К концу торгового дня цена на бензин потеряла 2,09%, составив 33 920 рублей за тонну. Такой низкой цены за бензин не было с февраля 2016 года. Кроме того, цена Аи-95 также падает. На сегодняшних торгах топливо потеряло 1,49%, а цена составила 39 092 рубля за тонну, что является минимумом с ноября 2022 прошлого года. Также падает цена на летний и зимний дизель. В данный момент его стоимость равняется 41 302 рублей за тонну летнего топлива и 50 330 рублей за тонну зимнего.
С начала 2023 года в России происходит падение оптовых цен на дизельное топливо до минимума с конца 2020 года. Эта динамика объясняется сезонными факторами, хотя некоторые специалисты считают, что это может быть связано с сокращением поставок в Европу из-за антироссийских санкций.
Ранее в России также упала средняя розничная цена на бензин.