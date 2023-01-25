России предрекли возвращение на место ведущего поставщика газа ЕС

Согласно докладу Kept «Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности», в перспективе Россия может вернуться на роль ведущего экспортера газа на рынок Европы.

«Существует мнение, что несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия тем не менее сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу – такую точку зрения озвучили 40 процентов участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований», – говорится в докладе.

Аналитики считают, что подобную точку зрения высказал и министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. По их мнению, в данный момент существуют определённые инфраструктурные и экономические ограничения, а импорту сжиженного природного газа требуются значительные регазификационные мощности. Кроме того, с учётом доставки его стоимость превышает контрактные цены «Газпрома».

Эксперты также добавляют, что восстановлению экспорта газа из России в Европу способствует создание газового хаба в Турции и расширение энергетического сотрудничества со странами СНГ. Однако риск полного отказа Европы от российского газа, согласно статье, оценивается как умеренный.