России предрекли возвращение на место ведущего поставщика газа ЕС

Согласно докладу Kept «Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности», в перспективе Россия может вернуться на роль ведущего экспортера газа на рынок Европы.
«Существует мнение, что несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия тем не менее сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу – такую точку зрения озвучили 40 процентов участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований», – говорится в докладе.
Аналитики считают, что подобную точку зрения высказал и министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. По их мнению, в данный момент существуют определённые инфраструктурные и экономические ограничения, а импорту сжиженного природного газа требуются значительные регазификационные мощности. Кроме того, с учётом доставки его стоимость превышает контрактные цены «Газпрома».
Эксперты также добавляют, что восстановлению экспорта газа из России в Европу способствует создание газового хаба в Турции и расширение энергетического сотрудничества со странами СНГ. Однако риск полного отказа Европы от российского газа, согласно статье, оценивается как умеренный.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Китай может помешать планам Евросоюза накопить в хранилищах достаточное количество газа.