Изменение прогноза МВФ по российской экономике объяснили

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал изменение Международным валютным фондом (МВФ) прогноза по российской экономике с падения на 2,3% на рост в 0,3% в 2023 году.
При этом экономист отметил, что в конце 2022 года в российской экономике наблюдались "настораживающие моменты".
"У нас рубль потерял свои котировки по отношению к евро и доллару, а самое главное - по отношению к юаню. Поскольку курсы связаны с общим состоянием экономики, мы видим, что ближе к концу прошлого года американская и европейская экономики тоже оказались устойчивы к кризисным явлениям. То есть там, может быть, есть некая депрессия, но кризиса нет, и это укрепило их валюты.
Вместе с тем российская экономика в последние два месяца прошлого года продемонстрировала признаки вялости и депрессивного состояния из-за наступивших перемен. И снижение курса рубля является индикатором того, что в российской экономике не все в порядке. При этом снижение курса рубля продолжилось в январе, что вызывает определенное беспокойство. И очень хочется, чтобы на эту ситуацию обратили внимание наши регулирующие органы и предприняли усилия, чтобы справиться с этим фактором", — сказал аналитик.
Одним из факторов, влияющих в настоящее время на состояние российской экономики, Беляев назвал недостаточную активность предпринимателей.
"Наши бизнесмены не нацелены на достижение результата, они все-таки привыкли действовать в тепличных условиях, в условиях комфортного экспорта и больших внутренних возможностей, которые давали им шанс получать повышенные прибыли. А когда наши предприниматели сталкиваются с серьезными препятствиями, они не всегда способны их преодолеть. Бизнесмены ищут поддержки со стороны правительства, которую им оказывают, но они не всегда эффективно ее используют. Считаю, это тревожный момент в нашей экономике", — сказал эксперт.
Говоря о будущем экономики РФ, Беляев подчеркнул, что в ближайшей перспективе на нее будут оказывать давление ограничительные меры.
"Для России прогноз МВФ на 2024 год ниже мирового, поскольку мы находимся в адаптационном периоде. Да, мы будем использовать в экономике более благоприятную внешнюю конъюнктуру, тем не менее санкции будут оказывать на нас негативное влияние. Поэтому, по мнению МВФ, наши темпы роста будут несколько отставать от мировых. Хотя когда речь идет о десятых долях, полностью полагаться на надежность прогноза очень трудно", — заключил экономист.
Ранее МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Кроме того, в фонде отметили, что в 2022 году в России не случилось прогнозировавшегося ранее экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%. В МВФ полагают, в 2024 году ВВП России вырастет на 2,1% - на 1% меньше, чем прогнозируется для мировой экономики.