Изменение прогноза МВФ по российской экономике объяснили

"У нас рубль потерял свои котировки по отношению к евро и доллару, а самое главное - по отношению к юаню. Поскольку курсы связаны с общим состоянием экономики, мы видим, что ближе к концу прошлого года американская и европейская экономики тоже оказались устойчивы к кризисным явлениям. То есть там, может быть, есть некая депрессия, но кризиса нет, и это укрепило их валюты.



Вместе с тем российская экономика в последние два месяца прошлого года продемонстрировала признаки вялости и депрессивного состояния из-за наступивших перемен. И снижение курса рубля является индикатором того, что в российской экономике не все в порядке. При этом снижение курса рубля продолжилось в январе, что вызывает определенное беспокойство. И очень хочется, чтобы на эту ситуацию обратили внимание наши регулирующие органы и предприняли усилия, чтобы справиться с этим фактором", — сказал аналитик.