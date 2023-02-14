Включение России в серый список налоговых юрисдикций подразумевает, что российской экономике удалось обойти некоторые санкции, запреты, формально при этом не нарушив действующее законодательство. Включение в этот список чревато дополнительными трудностями, но не критично. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Белые экономические операции подразумевают следование всем правилам и нормам. Черные — находятся в криминальной зоне. Серые — тот случай, когда все юридические законы соблюдаются, но выстраиваются цепочки, позволяющие обойти тот или иной прямой закон», — объяснил экономист.

Он допустил, что западные аналитики считают, что российским компаниям удалось обойти санкции с помощью неких серых схем и цепочек. При этом, вероятно, юридические основания для претензий отсутствуют.

«Понятно, что внесение в этот список может осложнить деятельность наших компаний. Но, поскольку серая зона обширна, она позволяет выстраивать разные конфигурации. Думаю, компании, работающие в этой области, найдут способы обойти новые возможные ограничения и используют это как предлог для повышения цен на товары, если речь идет, к примеру, о параллельном импорте», — считает Беляев.

Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает налоговыми убежищами. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику. Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.

"Россия включена в список после того, как группа Кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году против критериев налогового управления, и установила, что Россия не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний (Критерий 2.1.). Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, остановился после российской агрессии против Украины", - утверждается в нем.

В заявлении поясняется, что в список стран-налоговых убежищ ЕС входят теперь 16 юрисдикций.

Заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной думы, председатель «Российского союза налогоплательщиков» Артем Кирьянов в беседе со «Звездой» прокомментировал решение Совета Европейского союза включить Российскую Федерацию в «серый список» налоговых юрисдикций.

«Это пример двойных стандартов, связанных с санкционной политикой и отношением Европы к России в целом. Много лет российские налоговики работали в плотном контакте со всеми мировыми юрисдикциями, осуществляли предоставление информации по запросу, в том числе создавались автоматические системы обмена информации», - рассказывает Кирьянов.

По словам эксперта, позиция западных стран в отношении России мешает осуществлять такое сотрудничество в рамках обмена налоговыми данными, в рамках борьбы с организованной международной преступностью, в рамках борьбы с международным терроризмом.

Кроме того, заместитель председателя Комитета по экономической политике ГД РФ добавил, что для российских налогоплательщиков попадание России в «серый список» налоговой юрисдикции не несет никакой угрозы.

«Если мы говорим про физических лиц, то для них вообще пройдет незамеченным. Если мы говорим про юридические лица, соответственно, им необходимо принимать и политические решения, и как мы всегда говорили, регистрируйтесь на родине, делайте ваши дела в России, платите деньги в российский бюджет, и тогда у вас будет у кого просить защиты и помощи», - объяснил Артем Кирьянов.

Президент России Владимир Путин в среду, 15 февраля, в режиме видео-конференц-связи проведет очередное совещание с членами правительства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение основных направлений налогового администрирования в 2023 году. С докладом выступит руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Кремле, на совещании будет рассмотрены другие текущие вопросы.

Путин регулярно проводит совещания с членами кабмина. На них он заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством вопросы, стоящие на повестке дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.