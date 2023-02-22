Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал возникшие у индийской госкомпания Hindustan Petroleum трудности при оплате поставок российской нефти.
Накануне в Hindustan Petroleum заявили, что многие кредитные организации отказываются проводить платежи за российские энергоресурсы, так как опасаются попасть под вторичные санкции со стороны Запада. В настоящее время компания занимается поиском альтернативных банковских каналов, позволяющих отказаться от услуг западных кредитных организаций.
Специалист выразил уверенность, что в конечном итоге российские компании получат причитающиеся им средства от продажи нефти Hindustan Petroleum.
"Вполне возможно, что платежи просто переведут на систему незападных национальных валют, чтобы банки не придирались. Например, если сейчас платеж вернется индийской компании, то тогда она попытается купить рубли или юани для расчета, либо попробует оплатить всё в рупиях или в одной из валют арабских стран", — заявил эксперт.
Ранее в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании был задержан танкер, который перевозил более 22 тысяч тонн нефти. По мнению местной полиции, груз является российским сырьем.