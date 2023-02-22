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24 минуты назад

Эксперт оценил проблемы индийской компании с покупкой российской нефти

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал возникшие у индийской госкомпания Hindustan Petroleum трудности при оплате поставок российской нефти.

Накануне в Hindustan Petroleum заявили, что многие кредитные организации отказываются проводить платежи за российские энергоресурсы, так как опасаются попасть под вторичные санкции со стороны Запада. В настоящее время компания занимается поиском альтернативных банковских каналов, позволяющих отказаться от услуг западных кредитных организаций.

История с Hindustan Petroleum странная. Она возникла, потому что часть оплаты за российскую нефть все равно проходит через доллары и евро, а не через национальные валюты. И именно такие платежи сейчас подвисают в банках. Банки отказываются их принимать - требуют дополнительные бумаги, чтобы завершить платеж.

Банки тормозят финансовые операции, потому что опасаются, что индийские компании, покупая российскую нефть, нарушают санкции. Но в реальности санкции, которые каким-либо образом ограничивали бы покупку российской нефти, отсутствуют. То есть тот самый потолок цен не подразумевает вторичные санкции за покупку нефти: не важно, по какой цене ее купили - выше потолка или ниже - регуляторы США и ЕС отдельно прописывали, что за это вторичных санкций нет. Санкции потолка цены подразумевают запрет на перевозку российской нефти морским транспортом и на их страхование, если стоимость нефти выше 60 долларов за баррель. А если нефть добралась до покупателя, то не важно, по какой цене ее приобрели, это не карается санкциями. И в этом плане банки, по-видимому, перестраховываются, и им нужны дополнительные разъяснения со стороны регуляторов США и ЕС, которые расскажут о том, что потолок цены не подразумевает вторичных санкций за покупку нефти и индийская компания может переводить сколько угодно средств российским поставщикам.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Специалист выразил уверенность, что в конечном итоге российские компании получат причитающиеся им средства от продажи нефти Hindustan Petroleum.

"Вполне возможно, что платежи просто переведут на систему незападных национальных валют, чтобы банки не придирались. Например, если сейчас платеж вернется индийской компании, то тогда она попытается купить рубли или юани для расчета, либо попробует оплатить всё в рупиях или в одной из валют арабских стран", — заявил эксперт.

Ранее в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании был задержан танкер, который перевозил более 22 тысяч тонн нефти. По мнению местной полиции, груз является российским сырьем.

Экономика,Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
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