"Вполне возможно, что платежи просто переведут на систему незападных национальных валют, чтобы банки не придирались. Например, если сейчас платеж вернется индийской компании, то тогда она попытается купить рубли или юани для расчета, либо попробует оплатить всё в рупиях или в одной из валют арабских стран", — заявил эксперт.