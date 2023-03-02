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43 минуты назад

Эксперт прокомментировал сообщения о теневом флоте для перевозки нефти из РФ

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о работе теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в условиях санкций Запада.

О том, что такой теневой флот есть, говорили неоднократно. Оценки его размера разнятся: кто-то пишет про 400 танкеров, кто-то - про 600. При этом некоторые пишут, что в число 600 танкеров входят 400 нефтяных и 200 нефтепродуктовых, потому что этот флот нужен и для того, чтобы перевозить нефть, и чтобы перевозить нефтепродукты.

Этот флот работает не для нарушения эмбарго, согласно которому с 5 декабря 2022 года запрещено импортировать танкерами российскую нефть в Евросоюз, а с 5 февраля 2023 года - нефтепродукты. То есть этот теневой флот не везет нефть и нефтепродукты в Европу. Все суда используются для того, чтобы направить российскую нефть и нефтепродукты, прежде всего, на азиатские рынки, а также в Африку. Флот сформирован, чтобы противодействовать санкциям в виде потолка цены, чтобы судовладельцы в условиях ограничительных мер не обращали внимание на то, сколько стоит нефть, которая заливается к ним на борт.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

О введении ограничительных мер в отношении российской нефти было объявлено прошлым летом, поэтому у Москвы было время, чтобы найти суда для транспортировки, отметил эксперт.

"Подержанные суда скупались различными компаниями, в основном офшорными. То есть они даже не зарегистрированы в России. Собственно этот флот и работает для перевозки российской нефти и нефтепродуктов. Конечно, там высокая стоимость фрахта, но она везде большая, потому что теперь всем производителям в мире приходится везти нефть дальше", — рассказал аналитик.

Юшков подчеркнул, что формирование флота позволило России не снижать объемы экспорта, а даже увеличить их.

"При этом сейчас большие объемы нефти идут на экспорт уже с превышением потолка цены. Например, вся нефть сорта ВСТО экспортируется из порта Козьмино на Дальнем Востоке по цене 80 и более долларов за баррель. То есть там скидка по сравнению с ближневосточной нефтью буквально в пару долларов. Кроме того, значительно дороже потолка цены сахалинская нефть, арктическая нефть с Новопортовского месторождения, а также нефть, которая экспортируется из Новороссийска", — отметил специалист.

По словам эксперта, Россия обеспечила себе возможность полностью вывозить все объемы нефти, которые ранее шли в Европу.

"Но при этом нам все равно пришлось давать скидку и платить довольно много за аренду этих танкеров. И сейчас основная задача для РФ - снижать размер скидки. И она будет постепенно снижаться по мере перестроения рынков сбыта... Таким образом, Россия не пострадала от санкций в плане объемов экспорта, сейчас главный вопрос - об экономике продаж", — заключил Юшков.

Ранее в американской прессе появились сообщения о возникновении теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций. Эксперты оценивают его размер примерно в 600 судов, или около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире.

Экономика,Рынки,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
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