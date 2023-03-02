Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о работе теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в условиях санкций Запада.
О введении ограничительных мер в отношении российской нефти было объявлено прошлым летом, поэтому у Москвы было время, чтобы найти суда для транспортировки, отметил эксперт.
"Подержанные суда скупались различными компаниями, в основном офшорными. То есть они даже не зарегистрированы в России. Собственно этот флот и работает для перевозки российской нефти и нефтепродуктов. Конечно, там высокая стоимость фрахта, но она везде большая, потому что теперь всем производителям в мире приходится везти нефть дальше", — рассказал аналитик.
Юшков подчеркнул, что формирование флота позволило России не снижать объемы экспорта, а даже увеличить их.
"При этом сейчас большие объемы нефти идут на экспорт уже с превышением потолка цены. Например, вся нефть сорта ВСТО экспортируется из порта Козьмино на Дальнем Востоке по цене 80 и более долларов за баррель. То есть там скидка по сравнению с ближневосточной нефтью буквально в пару долларов. Кроме того, значительно дороже потолка цены сахалинская нефть, арктическая нефть с Новопортовского месторождения, а также нефть, которая экспортируется из Новороссийска", — отметил специалист.
По словам эксперта, Россия обеспечила себе возможность полностью вывозить все объемы нефти, которые ранее шли в Европу.
"Но при этом нам все равно пришлось давать скидку и платить довольно много за аренду этих танкеров. И сейчас основная задача для РФ - снижать размер скидки. И она будет постепенно снижаться по мере перестроения рынков сбыта... Таким образом, Россия не пострадала от санкций в плане объемов экспорта, сейчас главный вопрос - об экономике продаж", — заключил Юшков.
Ранее в американской прессе появились сообщения о возникновении теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций. Эксперты оценивают его размер примерно в 600 судов, или около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире.