"При этом сейчас большие объемы нефти идут на экспорт уже с превышением потолка цены. Например, вся нефть сорта ВСТО экспортируется из порта Козьмино на Дальнем Востоке по цене 80 и более долларов за баррель. То есть там скидка по сравнению с ближневосточной нефтью буквально в пару долларов. Кроме того, значительно дороже потолка цены сахалинская нефть, арктическая нефть с Новопортовского месторождения, а также нефть, которая экспортируется из Новороссийска", — отметил специалист.