Экономист объяснил снижение внешнего госдолга России

"И учитывая, что у России невысокая долговая нагрузка к ВВП - всего 17,1%, может быть, было бы целесообразно обратиться к заимствованиям, особенно на внутреннем рынке... Наша экономика находится в здоровом состоянии - она способна обслуживать долг и снижать его размер. И в этой ситуации можно было бы увеличить заимствования, чтобы получить дополнительные деньги, дав импульс для еще большего укрепления экономики, повышения ее эффективности и решения тех задач, которые перед ней стоят", — заключил Беляев.