Экономист объяснил снижение внешнего госдолга России

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал данные, согласно которым объем внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 триллиона рублей.
Вместе с тем специалист отметил, что России нужны дополнительные средства для ускоренного развития экономики, восполнения дефицита бюджета и прочего.
"И учитывая, что у России невысокая долговая нагрузка к ВВП - всего 17,1%, может быть, было бы целесообразно обратиться к заимствованиям, особенно на внутреннем рынке... Наша экономика находится в здоровом состоянии - она способна обслуживать долг и снижать его размер. И в этой ситуации можно было бы увеличить заимствования, чтобы получить дополнительные деньги, дав импульс для еще большего укрепления экономики, повышения ее эффективности и решения тех задач, которые перед ней стоят", — заключил Беляев.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты сообщило, что внешний госдолг России в прошлом году сократился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей. Объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт - до 17,1%.