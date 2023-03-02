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34 минуты назад

Экономист объяснил снижение внешнего госдолга России

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал данные, согласно которым объем внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 триллиона рублей.

При снижении размера госдолга сокращается нагрузка на бюджет государства, поскольку снижается сумма, которая требуется к погашению этого долга и к выплате процентов по обслуживанию. Это положительный момент... Размер госдолга сократился за счет того, что, во-первых, у нас практически не было никаких внутренних заимствований, кроме того, мы методично погашали внешние долги - в основном выходили из американских ценных бумаг. Это правильный шаг, сидеть с этими бумагами нам было не надо.

Наш госдолг, доля которого относительно ВВП менее 20%, находится в неопасной зоне - он один из самых низких среди развитых стран. По правилам Евросоюза, например, в это объединение принимают государства, чей госдолг не выше 60% ВВП. Это один из параметров. Так что с этой точки зрения российский госдолг - ни о чем.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Вместе с тем специалист отметил, что России нужны дополнительные средства для ускоренного развития экономики, восполнения дефицита бюджета и прочего.

"И учитывая, что у России невысокая долговая нагрузка к ВВП - всего 17,1%, может быть, было бы целесообразно обратиться к заимствованиям, особенно на внутреннем рынке... Наша экономика находится в здоровом состоянии - она способна обслуживать долг и снижать его размер. И в этой ситуации можно было бы увеличить заимствования, чтобы получить дополнительные деньги, дав импульс для еще большего укрепления экономики, повышения ее эффективности и решения тех задач, которые перед ней стоят", — заключил Беляев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты сообщило, что внешний госдолг России в прошлом году сократился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей. Объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт - до 17,1%.

Экономика,Михаил Беляев,Счетная палата,ЕС,
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