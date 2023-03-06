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48 минут назад

Вице-президент Equinor заявил, что Норвегия не заменит Россию на энергорынке Евросоюза

Елена Прошина

Во время международной энергетической конференции CERAWeek старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил, что Норвегия не сможет полностью заменить Россию на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Способность Норвегии заменить Россию на энергорынке Евросоюза оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так Варнесс ответил на соответствующий вопрос журналиста.

«Нет, вовсе нет», – сказал он.

Энергетическая компания Equinor была основана в 1972 году. На сегодняшний день компания работает более чем в 30 странах. При этом Норвегия является крупнейшим акционером компании.

Ранее в США назвали три возможных опции для поставок газа в Европу.

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