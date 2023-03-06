Способность Норвегии заменить Россию на энергорынке Евросоюза оценили

Во время международной энергетической конференции CERAWeek старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил, что Норвегия не сможет полностью заменить Россию на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так Варнесс ответил на соответствующий вопрос журналиста.

«Нет, вовсе нет», – сказал он.

Энергетическая компания Equinor была основана в 1972 году. На сегодняшний день компания работает более чем в 30 странах. При этом Норвегия является крупнейшим акционером компании.