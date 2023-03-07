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1 час назад

В России закрыли 11 финансовых пирамид

Свободная пресса

За 2022 году Росфинмониторинг вместе с полицией смогли прекратить работу в России 11 финансовых пирамид. Возбуждено свыше 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников.

В России закрыли 11 финансовых пирамид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, наиболее распространенными мошенническими схемами к началу 2023 года являются получение кредитов по поддельным документам, заключение договоров без намерения их исполнять, телефонное мошенничество и создание сайтов-двойников крупных компаний и магазинов.

Попадаются и схемы с "привлечением инвестиций в новые виды криптовалют", однако, в России они куда менее распространены, чем в других странах.

Ранее "СП" писала, что брачный аферист из Приморья, обманувший пять «невест» более чем на 10 миллионов рублей, осужден на 11 лет колонии строгого режима.

Экономика,Росфинмониторинг,
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