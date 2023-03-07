В России закрыли 11 финансовых пирамид

За 2022 году Росфинмониторинг вместе с полицией смогли прекратить работу в России 11 финансовых пирамид. Возбуждено свыше 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников.
Как сообщает РИА Новости, наиболее распространенными мошенническими схемами к началу 2023 года являются получение кредитов по поддельным документам, заключение договоров без намерения их исполнять, телефонное мошенничество и создание сайтов-двойников крупных компаний и магазинов.
Попадаются и схемы с "привлечением инвестиций в новые виды криптовалют", однако, в России они куда менее распространены, чем в других странах.
Ранее "СП" писала, что брачный аферист из Приморья, обманувший пять «невест» более чем на 10 миллионов рублей, осужден на 11 лет колонии строгого режима.