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1 час назад

Призыв США к трейдерам не опасаться торговать нефтью из России объяснили

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером объяснил призыв Минфина США к крупным мировым сырьевым трейдерам не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется по предельной цене.

У трейдеров действительно есть опасения, связанные с торговлей нефтью из России. Они имеют двоякую природу. С одной стороны, они связаны с неопределенностью, которая содержится в самом санкционном режиме, в потолке цен. Его планируют периодически пересматривать, в частности это будут делать уже в марте. И многие трейдеры не понимают, насколько они смогут работать в условиях нового потолка, если, допустим, его снизят, как это предлагают сделать отдельные страны. Кроме того, во многом неопределенность связана с изменением структуры фрахта российской нефти, с проблемами со страхованием и прочим.

Еще один важный фактор неопределенности - это возможность введения вторичных санкций США. И хотя американский Минфин и администрация [президента США Джо] Байдена в целом всячески опровергают такую возможность, однако опасения на этот счет есть, поскольку были примеры Ирака и Венесуэлы, к которым применяли более жесткие санкции чем те, которые сейчас применяют к России.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

В качестве второй причины появления у трейдеров боязни торговать нефтью из России эксперт назвал репутационные риски.

"Но здесь нет ничего особенного. С такими же рисками сталкиваются компании из разных отраслей, которые продолжают активно сотрудничать с Россией. Просто компании по-разному оценивают эти риски: кто-то - как более серьезные, кто-то - как менее серьезные. Но учитывая, что поставки нефти и нефтепродуктов из России находятся под пристальным вниманием регулирующих органов в США и Европе, то, очевидно, трейдеры испытывают большее беспокойство, нежели, допустим, поставщики одежды или других товаров", — объяснил специалист.

Вместе с тем Белогорьев призвал не придавать слишком большого значения контактам Минфина США с трейдерами.

"Минфин США периодически выступает с разъяснениями по поводу санкционного режима. У Вашингтона есть две очевидные задачи. Первая - это сдержать сокращение поставок российской нефти на рынок, поскольку рынок к этому просто не готов ввиду отсутствия альтернативного предложения. И США последовательно продвигают эту линию, начиная с мая прошлого года, когда впервые встал вопрос об эмбарго ЕС на российскую нефть. Тогда именно США предложили вариант с потолком цен как по сути форму обеспечения этого эмбарго. И в США постоянно говорят, что нацелены, прежде всего, на сокращение фискальных доходов России от продажи нефти, но не на снижение объемов поставок нефти на рынок", — сказал эксперт.

Вторая задача, которую ставит перед собой Минфин США, общаясь с трейдерами, — это попытка противостоять дальнейшему уходу всей цепочки поставок российской нефти и нефтепродуктов в тень, отметил специалист.

"Участие в таких цепочках крупных западных трейдеров, находящихся в поле зрения регуляторов США, ЕС и Великобритании, упрощает контроль за этими цепочками.

Из-за того, что эти компании меньше работали с российской нефтью, появились менее понятные и неконтролируемые агенты. Это поспособствовало уходу всего рынка в тень и снижению возможностей того же Минфина США контролировать ситуацию", — подчеркнул Белогорьев.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило о встрече представителей американского Минфина с менеджерами компаний Gunvor и Trafigura, на которой трейдеров призвали не опасаться торговать нефтью из России.

Экономика,Казначейство США,ЕС,
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