Призыв США к трейдерам не опасаться торговать нефтью из России объяснили

У трейдеров действительно есть опасения, связанные с торговлей нефтью из России. Они имеют двоякую природу. С одной стороны, они связаны с неопределенностью, которая содержится в самом санкционном режиме, в потолке цен. Его планируют периодически пересматривать, в частности это будут делать уже в марте. И многие трейдеры не понимают, насколько они смогут работать в условиях нового потолка, если, допустим, его снизят, как это предлагают сделать отдельные страны. Кроме того, во многом неопределенность связана с изменением структуры фрахта российской нефти, с проблемами со страхованием и прочим.



Еще один важный фактор неопределенности - это возможность введения вторичных санкций США. И хотя американский Минфин и администрация [президента США Джо] Байдена в целом всячески опровергают такую возможность, однако опасения на этот счет есть, поскольку были примеры Ирака и Венесуэлы, к которым применяли более жесткие санкции чем те, которые сейчас применяют к России.

Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)