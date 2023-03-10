Призыв США к трейдерам не опасаться торговать нефтью из России объяснили

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером объяснил призыв Минфина США к крупным мировым сырьевым трейдерам не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется по предельной цене.
В качестве второй причины появления у трейдеров боязни торговать нефтью из России эксперт назвал репутационные риски.
"Но здесь нет ничего особенного. С такими же рисками сталкиваются компании из разных отраслей, которые продолжают активно сотрудничать с Россией. Просто компании по-разному оценивают эти риски: кто-то - как более серьезные, кто-то - как менее серьезные. Но учитывая, что поставки нефти и нефтепродуктов из России находятся под пристальным вниманием регулирующих органов в США и Европе, то, очевидно, трейдеры испытывают большее беспокойство, нежели, допустим, поставщики одежды или других товаров", — объяснил специалист.
Вместе с тем Белогорьев призвал не придавать слишком большого значения контактам Минфина США с трейдерами.
"Минфин США периодически выступает с разъяснениями по поводу санкционного режима. У Вашингтона есть две очевидные задачи. Первая - это сдержать сокращение поставок российской нефти на рынок, поскольку рынок к этому просто не готов ввиду отсутствия альтернативного предложения. И США последовательно продвигают эту линию, начиная с мая прошлого года, когда впервые встал вопрос об эмбарго ЕС на российскую нефть. Тогда именно США предложили вариант с потолком цен как по сути форму обеспечения этого эмбарго. И в США постоянно говорят, что нацелены, прежде всего, на сокращение фискальных доходов России от продажи нефти, но не на снижение объемов поставок нефти на рынок", — сказал эксперт.
Вторая задача, которую ставит перед собой Минфин США, общаясь с трейдерами, — это попытка противостоять дальнейшему уходу всей цепочки поставок российской нефти и нефтепродуктов в тень, отметил специалист.
"Участие в таких цепочках крупных западных трейдеров, находящихся в поле зрения регуляторов США, ЕС и Великобритании, упрощает контроль за этими цепочками.
Из-за того, что эти компании меньше работали с российской нефтью, появились менее понятные и неконтролируемые агенты. Это поспособствовало уходу всего рынка в тень и снижению возможностей того же Минфина США контролировать ситуацию", — подчеркнул Белогорьев.
Ранее издание The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило о встрече представителей американского Минфина с менеджерами компаний Gunvor и Trafigura, на которой трейдеров призвали не опасаться торговать нефтью из России.