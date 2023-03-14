Кандидат экономических наук, финансовой аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал банкротство двух крупных американских банков и оценил риски краха экономики США на фоне негативных событий в банковской сфере страны.
Клиентами обанкротившегося Silicon Valley Bank были в основном высокотехнологичные компании и стартапы, которые оказываются наиболее уязвимыми структурами при проблемах в экономике, отметил специалист.
"Многие из этих компаний обанкротились, а вслед за этим ухудшилось финансовое положение самого банка. На этих новостях многие клиенты Silicon Valley Bank начали отзывать свои депозиты и вклады, что и привело к такой плачевной ситуации", — сказал Беляев.
Signature Bank, работа которого была тесно связана с криптовалютными операциями, попал в сложное положение в тот момент, когда "криптовалюта подпросела".
"Банкротства этих двух банков имеют общую основу, но все-таки они произошли по разным причинам. Поэтому говорить о том, что в США грядет какой-то банковский кризис, сложно", — заявил специалист.
Чтобы купировать возможную панику на банковском рынке, американское правительство предприняло ряд действий, обратил внимание Беляев.
"Во-первых, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) выразила готовность выплачивать каждому страховое возмещение по депозитам, а там оно составляет ни много ни мало 250 тыс. долларов. Плюс правительство США пообещало принять меры для защиты пострадавших вкладчиков, чтобы не было их массовых набегов на банки, которые обычно подрывают позиции кредитных организаций", — подчеркнул аналитик.
Еще одним фактором, способствующем устойчивости американской банковской системы, является способность банков заимствовать у Федеральной резервной системы США "практически неограниченные средства для поддержания своей ликвидности и возможности выполнять обязательства", добавил эксперт.
"Они могут не продавать ценные бумаги из своего портфеля, чтобы получить средства, а просто заимствовать эти самые средства у ФНС и таким образом приводить в порядок ликвидность и баланс. Тогда баланс будет таким, что он не будет указывать на то, что банк находится в дефолтном или преддефолтном состоянии", — сказал он.
В ближайшее время ФРС США откажется от повышения ключевой ставки, дав возможность стабилизироваться ситуации в банковском секторе США, подчеркнул Беляев.
"Это также даст и возможность экономике развиваться, а небанковскому бизнесу - действовать более активно. Бизнес - это банковская клиентура, значит, и банкам будет легче действовать в сложившейся ситуации", — заявил собеседник Рамблера.
По его словам, нынешнюю ситуацию в банковском секторе США некорректно сравнивать с кризисом 2008 года.
"В 2008 году кризис был в ипотечной сфере, у него была материальная основа. Ипотека была перекредитована, произошел сбой в строительстве и реализации жилья, после чего и "посыпались" банки", — заявил эксперт.
Он также назвал некорректными параллели между сегодняшней ситуацией в США и экономическим кризисом 1929 - 1939 годов, получившем название Великая депрессия.
"Тогда был типичный кризис товарного перепроизводства, а в след за ним уже пошли негативные банковские, биржевые и прочие явления", — отметил специалист.
В заключение Беляев подчеркнул, что сигналы, связанные с банкротством Silicon Valley Bank и Signature Bank, "не означают того, что США стоят на пороге цепного и повального банковского кризиса".
"Ситуация в банковском секторе США сложная и тревожная. Но главное, что сейчас угрожает американской экономике - это их госдолг, который уже превысил отметку в 31 трлн долларов. И это уже действительно реальная угроза. Если в США в ближайшее время не найдут возможность его как-то заморозить или купировать его влияние на экономику, то это станет серьезной проблемой.
Ситуация с Silicon Valley Bank и Signature Bank может служить индикатором того, что в экономике США что-то не в порядке. Но сам факт их банкротства не означает начала кризиса", — сказал экономист.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что крах банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank не несет системного риска для американской банковской системы в целом.
10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который входил в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Этот случай был признан самым крупным банкротством банка в стране после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, власти США приняли решение о закрытии Signature Bank в Нью-Йорке из-за системных рисков.