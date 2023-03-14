Ситуация в экономике Соединенных Штатов в целом не блестящая. На это повлияло несколько факторов. Это пандемия коронавируса и постпандемийный период, а также тот факт, что США давно требуется реконструкция и модернизация собственной промышленности - как бы странно это ни звучало. Кроме того, последней каплей стало то, что они опрометчиво ввели санкции в отношении России, это разогнало инфляцию и в Европе, и в самих США.



На фоне этой неблагоприятной ситуации в США стали пытаться укрощать инфляцию с помощью повышенной ключевой ставки. И эта повышенная ключевая ставка несколько удержала инфляцию в определенных рамках, но усугубила состояние экономики - снизила ее активность, а также затруднила движение вперед. И вот на этом фоне произошли эти два события с банками Silicon Valley и Signature. Они имеют одни и те же корни, но совершенно разные банковские причины.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук