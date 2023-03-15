Нужно понимать, что инициатива NOPEC появилась не сегодня и не вчера, и даже не в 2022 году, хотя казалось бы... Она появилась буквально 15 лет назад на фоне рекордного роста цен на нефть, который тогда наблюдался - в преддверии мирового финансового кризиса. Именно тогда в Соединенных Штатах появилась эта аббревиатура. И тогда в США начались разговоры о том, что, мол, нефть очень дорогая - давайте с этим что-то делать. Они говорили: "Давайте создадим картель покупателей и будем диктовать продавцам, сколько эта нефть должна стоить".



С тех пор произошло несколько событий, которые отодвинули реализацию этой инициативы. Во-первых, уже к концу 2008 года цены на нефть упали. Потом энергоносители стоили относительно недорого. Затем было три крупных кризиса перепроизводства. А потом был кризис 2020 года, который ударил по рынку энергоносителей и уронил цены. Но во второй половине 2021 года цены на нефть стали расти, в США стал дорожать бензин. Население страны начало роптать, а впереди были промежуточные выборы в Сенат. И руководство США в конце 2021 года заговорило о том, что Россия и Саудовская Аравия "ведут себя нехорошо", поддерживая оптимальные на наш взгляд и слишком высокие по мнению президента США цены на нефть. И после этих заявлений последовала первая серия распродаж нефти из стратегического резерва США. Но эта распродажа 50 млн баррелей не принесла никакого результата, да и не могла этого сделать. А затем случилось 24 февраля 2022 года, и цены на нефть снова пошли вверх, снова пошла распродажа стратегических запасов США. И на фоне дорожающей нефти и дорожающего в США бензина конгрессмены и прочие представители американской власти вновь стали говорить о том, что было бы неплохо вернуться к идее NOPEC.

Александр Фролов Заместитель генерального директора Института национальной энергетики