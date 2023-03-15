«Обречен на провал»: эксперт об американском антикартельном законопроекте NOPEC
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с Рамблером рассказал об американском антикартельном проекте закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) и оценил перспективы его реализации. Эксперт отметил, что соответствующая инициатива обречена на провал.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, комментируя законопроект NOPEC, заявил, что Эр-Рияд не продаст нефть любой стране, которая решила ввести потолок цен на саудовские поставки.
Нужно понимать, что инициатива NOPEC появилась не сегодня и не вчера, и даже не в 2022 году, хотя казалось бы... Она появилась буквально 15 лет назад на фоне рекордного роста цен на нефть, который тогда наблюдался - в преддверии мирового финансового кризиса. Именно тогда в Соединенных Штатах появилась эта аббревиатура. И тогда в США начались разговоры о том, что, мол, нефть очень дорогая - давайте с этим что-то делать. Они говорили: "Давайте создадим картель покупателей и будем диктовать продавцам, сколько эта нефть должна стоить".
С тех пор произошло несколько событий, которые отодвинули реализацию этой инициативы. Во-первых, уже к концу 2008 года цены на нефть упали. Потом энергоносители стоили относительно недорого. Затем было три крупных кризиса перепроизводства. А потом был кризис 2020 года, который ударил по рынку энергоносителей и уронил цены. Но во второй половине 2021 года цены на нефть стали расти, в США стал дорожать бензин. Население страны начало роптать, а впереди были промежуточные выборы в Сенат. И руководство США в конце 2021 года заговорило о том, что Россия и Саудовская Аравия "ведут себя нехорошо", поддерживая оптимальные на наш взгляд и слишком высокие по мнению президента США цены на нефть. И после этих заявлений последовала первая серия распродаж нефти из стратегического резерва США. Но эта распродажа 50 млн баррелей не принесла никакого результата, да и не могла этого сделать. А затем случилось 24 февраля 2022 года, и цены на нефть снова пошли вверх, снова пошла распродажа стратегических запасов США. И на фоне дорожающей нефти и дорожающего в США бензина конгрессмены и прочие представители американской власти вновь стали говорить о том, что было бы неплохо вернуться к идее NOPEC.Александр ФроловЗаместитель генерального директора Института национальной энергетики
Специалист отметил, что набор идей у Срединининых Штатов крайне ограничен, поскольку существует немного вариантов воздействия на нефтяной рынок. При этом, по его словам, проект NOPEC "обречен на провал".
"Тут напрашивается один простой вопрос, ответ на который, правда, мы знаем: "А что, если продавцы не станут в этом участвовать?". Если Саудовская Аравия, Российская Федерация, Объединенные Арабские Эмираты и прочие поставщики, объединенные в ОПЕК+, скажут: "А давайте мы все вместе всего на 2 млн баррелей сократим добычу. Но при этом в Китай мы будем стабильно поставлять нефть, потому что Пекин согласен покупать ее по рыночным ценам. А вам поставлять не будем - ищите ее на рынке или, в конце концов, добывайте у себя. Если на рынке не найдете, а у себя не добудете, а цены на нефть взлетят до космических величин - тогда приходите, поговорим". Может ли произойти такая ситуация? Это неизбежно", — заявил аналитик.
В текущих условиях возможности США ограничены, поэтому там и выдвигаются слабореализуемые инициативы, подобные NOPEC, подчеркнул Фролов.
"Если бы США могли взять за горло Саудовскую Аравию, ОАЭ и сказать: "Поступайте так, как говорим мы, иначе будут негативные для вас последствия", тогда во всей этой идее NOPEC был бы хоть какой-то смысл. Но они не могут этого сделать. У Саудовской Аравии есть и гораздо более крупные покупатели нефти, чем США. Я прозрачно намекаю на Китай, который покупает у Саудовской Аравии примерно в 2,5 раза больше нефти, чем США", — заявил эксперт.
В настоящее время у Вашингтона нет очевидных рычагов влияния на Эр-Рияд, подчеркнул эксперт.
"Если мы сбрасываем со счетов такого рода факторы, как Шестой флот ВМС США, как авиация стратегического назначения, то все остальные факторы не очень позволяют США "выеживаться" в этой ситуации", — отметил он.
Фролов выразил сомнения касательно того, что США готовы сейчас доводить ситуацию до конфронтации с ОПЕК.
"Одно дело, если вы кричите о своей несгибаемой воле, об огромных перспективах наказания "нехороших" поставщиков нефти, о создании NOPEC, успокаивая таким образом своих граждан и зарабатывая очки пред выборами 2024 года. Только воплощать в жизнь свои дикие инициативы не надо.
Другое дело, что США, видимо, сейчас входят в период обострения кризиса, последствия которого по сути не были преодолены после 2007 - 2008 годов. И на этом фоне руководство США, конечно, может попытаться реализовать такие дикие инициативы. Но я бы предположил, что пока это останется только разговорами", — сказал Фролов.
Вместе с тем он заявил, что если проект NOPEC будет реализован, то это станет "огромным подарком для Российской Федерации".
"Можно будет сказать спасибо конгрессменам, если они эту штуку продавят. Потому что конфликт между США и производителями нефти приведет к дефициту, к скачку цен. И подобного рода конфликт приведет к укреплению связей между нами и странами Ближнего Востока, поскольку мы окажемся в одной лодке, у нас будут общие интересы. У нас и сейчас интересы по крайней мере на нефтяном рынке совпадают, а так США фактически объявят торговую войну Саудовской Аравии и прочим примкнувшим. Это будет очень мило с их стороны. Было бы неплохо, если бы они реализовали проект NOPEC, но я в этом сомневаюсь", — заключил аналитик.