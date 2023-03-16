Эксперт оценил планы стран ЕС снизить потолок цен на нефть из России

Новый уровень потолка цены на российскую нефть не повлияет на ее реальную стоимость на рыке и на объемы экспорта. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, комментируя инициативу Эстонии, Литвы и Польши снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 51,45 доллара за баррель.
Вместе с тем эксперт отметил, что даже данные российского Минфина по средней цене российской нефти являются "слабо релевантными".
"Ведомство берет данные у компании Argus, которая раньше отслеживала только среднюю стоимость российского сорта Urals в порту Роттердама и на Сицилии. Но ведь с 5 декабря поставлять российскую нефть в Европу морским транспортом запрещено, поэтому в Роттердаме и на Сицилии ее сейчас нет. В связи с этим Argus стала делать синтетические расчеты: там берут цену российской нефти по системе FOB в Новороссийске, портах Ленинградской области и примерно представляют, какой могла бы быть стоимость доставки из этих портов на Сицилию и в Роттердам, какой могла бы быть стоимость страховки подобной перевозки. И вот такую синтетическую цену, которой в реальности нет, они и предоставляли Минфину. И такие расчеты показывали, что стоимость российской нефти довольно низкая - около 50 долларов на каждый баррель", — рассказал аналитик.
При этом все участники рынка прекрасно понимают, в действительности стоимость нефти из России была выше 50 долларов за баррель, подчеркнул Юшков.
"Тот же Bloomberg приводил данные, согласно которым на конец февраля средняя стоимость российской нефти, доходившей до Индии, составляла около 74 долларов.
И вот сейчас непонятно, какую цену нефти взять и отсчитывать от нее 5% - то ли выше 70 долларов, то ли 50 долларов", — заявил эксперт.
Юшков выразил мнение, что при установлении нового потолка цен на российскую нефть авторами инициативы будет найдено компромиссное решение.
"Они могут сказать, что пока что механизм не заработал в полной мере, что ему нужно дать еще время. Может быть, уровень потолка цен вообще менять не будут - он так и останется на отметке в 60 долларов за баррель. Либо же от этого уровня отнимут 5% и установят новый потолок. Тогда он будет похож на то, что предлагают прибалты с поляками", - отметил собеседник Рамблера.
Новый уровень потолка цены в любом случае не повлияет на реальную цену российской нефти, заявил эксперт.
"На нее косвенно влияет сам факт наличия санкций, но размер потолка на реальную стоимость не влияет.
Наличие любого потолка цен на российскую нефть приводит к тому, что ее перевозит только российский флот и тот самый "сумеречный флот". За перевозку они тоже берут довольно много - в мире дефицит танкеров. Но каким бы ни был потолок - 50, 60, 70 долларов за баррель - без разницы. Потому что другая часть мирового флота, которая работает на перевозку любой другой нефти, вообще не связывается с российскими поставками. То есть они ее не перевозят, невзирая на то, укладывается ли цена нефти в полок или нет. Они считают российскую нефть "токсичной", опасаются штрафов и вторичных санкций. Поэтому рынок разделен. Есть танкеры, которые перевозят российскую нефть. И есть флот, которые ее вообще не перевозит. Эти два сегмента рынка перевозок нефти не пересекаются. Так что каким бы ни был новый уровень потолка цен - он не повлияет ни на объемы экспорта нефти из России, ни на стоимость экспорта", — заключил специалист.
Ранее Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть, установленный в декабре прошлого года на отметке в 60 долларов, до 51,45 доллара за баррель.