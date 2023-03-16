Эксперт оценил планы стран ЕС снизить потолок цен на нефть из России

Эти страны могут предлагать какие-то изменения касательно потолка цен на российскую нефть. Но в основном они это делают, чтобы продемонстрировать свою антироссийскую позицию. Они хотят показать, что выступают некими "забойщиками" по ужесточению антироссийских санкций. Но я сомневаюсь, что в реальности подобные предложения будут приняты.



Здесь они сталкиваются с одной проблемой: непонятно, откуда отсчитывать скидку на потолок цен на российскую нефть. В самой методике санкций в виде потолка цены было прописано, что каждые два месяца поддержавшие инициативу страны должны снижать потолок цены на 5% по сравнению со средней ценой на российскую нефть за прошедший период. Но сейчас неясно, какая средняя цена на российскую нефть за прошедшие, допустим, два месяца. Какую нефть считать? Среднюю стоимость российского Urals или среднюю стоимость вообще российской нефти, которая экспортируется морским транспортом? Ведь во втором случае, помимо Urals, нужно учитывать стоимость российского сорта ВСТО, который экспортируется морским транспортом в объеме более 40 млн тонн в годовом выражении. Кроме того, есть нефть с проектов "Сахалин 1", "Сахалин 2". Там чуть меньшие объемы, но они есть. И, например, нефть ВСТО и сахалинская нефть стоят выше 70 долларов за баррель - цена не опускалась за время действия санкций. Если ее учитывать, то может оказаться, что у вас средняя стоимость российской нефти была выше 60 долларов. И тогда получается, что даже с учетом корректировки на 5% надо установить потолок выше, чем 60 долларов за баррель. При этом даже тут непонятно, какая средняя цена. Откуда ее брать - неясно.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ