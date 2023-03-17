Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина назвала последствия снятия коронавирусных ограничений в Китае на экономику России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Она уточнила, что снятие противоэпидемических мер благоприятно отразится на экономике всего мира, но конкретно для России это может стать началом активной взаимной торговли. По мнению Набиуллиной, за снятием коронавирусных ограничений в Китае может последовать появление возможностей для экспорта и импорта, а также для отрасли туризма.

Глава ЦБ РФ также добавила, что физический объём импорта, остался относительно устойчивыми, но с продажей экспортных товаров ещё есть определённые сложности. При этом физические объемы экспорта в России на сегодняшний день ниже, чем в 2021 и 2022 годах.