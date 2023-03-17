Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Набиуллина считает, что снятие коронавирусных мер в Китае повлияет на экономику России

Елена Прошина

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина назвала последствия снятия коронавирусных ограничений в Китае на экономику России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Она уточнила, что снятие противоэпидемических мер благоприятно отразится на экономике всего мира, но конкретно для России это может стать началом активной взаимной торговли. По мнению Набиуллиной, за снятием коронавирусных ограничений в Китае может последовать появление возможностей для экспорта и импорта, а также для отрасли туризма.

Набиуллина оценила влияние турбулентности западных финрынков на Россию

Глава ЦБ РФ также добавила, что физический объём импорта, остался относительно устойчивыми, но с продажей экспортных товаров ещё есть определённые сложности. При этом физические объемы экспорта в России на сегодняшний день ниже, чем в 2021 и 2022 годах.

Ранее Набиуллина рассказала о возможном повышении ключевой ставки в 2023 году.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий