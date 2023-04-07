По словам специалиста, падение курса рубля к юаню было вызвано ростом популяности китайской валюты при расчетах в международной торговле, а также снижением динамики в российской экономике.



Падение рубля по отношению к юаню с фундаментальной точки зрения означает, что российская экономика сейчас стоит на паузе, вызванной адаптацией к новым условиям, в том числе санкционным. То есть она потеряла свою динамику. Летом мы видели признаки сопротивляемости санкциям, шло импортозамещение, которое в начальной фазе просматривалось оптимистично. Но в декабре это было потеряно из-за проявления инертности нашими предпринимателями, от которых зависит состояние экономики. Они заняли выжидательную позицию. Это и определило то, что наша экономика сейчас находится в застойном положении.



Юань тут занимает особое место, поскольку Китай стал для нас основным локомотивом, на который мы будем ориентироваться в своем последующем экономическом росте. Стана стала нашим главным партнером во внешней торговле - а это и доходы бюджета, и перспективы развития экономики.



Ввиду значимости для нас китайской экономики, а также ухода от доллара, который является токсичной валютой, вполне логичен переход на расчеты с Китаем в юанях. Кроме того, эта валюта может обеспечить и расчеты с какими-то третьими странами - у многих государств развивается внешняя торговля с Китаем, поэтому юань уже приобретает черты валюты международных расчетов. Все это определило рост популярности юаня - не только среди частных инвесторов, но и в корпоративном обороте, что самое главное.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук