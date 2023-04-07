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57 минут назад

Экономист объяснил снижение курса рубля к юаню

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером назвал причины ослабления курса рубля к юаню, а также ответил на вопрос о том, стоит ли рассматривать китайскую валюта в качестве инструмента для инвестирования.

Утром в пятницу, 7 апреля, российская валюта активно снижалась к основным иностранным валютам. В частности, она упала к юаню – курс китайской национальной валюты впервые с 21 апреля 2022 года превысил 12 рублей, следует из данных Московской биржи.

По словам специалиста, падение курса рубля к юаню было вызвано ростом популяности китайской валюты при расчетах в международной торговле, а также снижением динамики в российской экономике.

Падение рубля по отношению к юаню с фундаментальной точки зрения означает, что российская экономика сейчас стоит на паузе, вызванной адаптацией к новым условиям, в том числе санкционным. То есть она потеряла свою динамику. Летом мы видели признаки сопротивляемости санкциям, шло импортозамещение, которое в начальной фазе просматривалось оптимистично. Но в декабре это было потеряно из-за проявления инертности нашими предпринимателями, от которых зависит состояние экономики. Они заняли выжидательную позицию. Это и определило то, что наша экономика сейчас находится в застойном положении.

Юань тут занимает особое место, поскольку Китай стал для нас основным локомотивом, на который мы будем ориентироваться в своем последующем экономическом росте. Стана стала нашим главным партнером во внешней торговле - а это и доходы бюджета, и перспективы развития экономики.

Ввиду значимости для нас китайской экономики, а также ухода от доллара, который является токсичной валютой, вполне логичен переход на расчеты с Китаем в юанях. Кроме того, эта валюта может обеспечить и расчеты с какими-то третьими странами - у многих государств развивается внешняя торговля с Китаем, поэтому юань уже приобретает черты валюты международных расчетов. Все это определило рост популярности юаня - не только среди частных инвесторов, но и в корпоративном обороте, что самое главное.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Снижение рубля к юаню указывает на то, что колебания курса российской валюты не являются конъюнктурными, а коренятся "в более глубинных пластах экономики", подчеркнул эксперт. Вместе с тем он добавил, что заработать на колебаниях курса юаня сложно.

"Поскольку курс юаня регулируется китайским государством, то много заработать на скачках не удастся. Размашистых колебаний курса - как в случае с долларом или евро - с юанем не будет. Такие колебания минимизированы. Но зато можно рассчитывать на стабильность юаня. Вложившись в юань, мы понимаем, что не столько заработаем, сколько защитим средства от наших собственных инфляционных процессов, от наших колебаний. Для некоторых это может быть полезным... Для осторожных инвесторов юань выгоден тем, его курс предсказуем", — сказал Беляев.

Ранее исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что к началу мая текущего года россияне ожидают значительного увеличения курсов ведущих мировых валют по отношению к российской. К этому времени, по мнению граждан, курс американского доллара укрепится до 83,6 руб., а евро — до 91,1 руб.

Экономика,Михаил Беляев,Московская биржа,
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