Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером назвал причины ослабления курса рубля к юаню, а также ответил на вопрос о том, стоит ли рассматривать китайскую валюта в качестве инструмента для инвестирования.
Утром в пятницу, 7 апреля, российская валюта активно снижалась к основным иностранным валютам. В частности, она упала к юаню – курс китайской национальной валюты впервые с 21 апреля 2022 года превысил 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Снижение рубля к юаню указывает на то, что колебания курса российской валюты не являются конъюнктурными, а коренятся "в более глубинных пластах экономики", подчеркнул эксперт. Вместе с тем он добавил, что заработать на колебаниях курса юаня сложно.
"Поскольку курс юаня регулируется китайским государством, то много заработать на скачках не удастся. Размашистых колебаний курса - как в случае с долларом или евро - с юанем не будет. Такие колебания минимизированы. Но зато можно рассчитывать на стабильность юаня. Вложившись в юань, мы понимаем, что не столько заработаем, сколько защитим средства от наших собственных инфляционных процессов, от наших колебаний. Для некоторых это может быть полезным... Для осторожных инвесторов юань выгоден тем, его курс предсказуем", — сказал Беляев.
Ранее исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что к началу мая текущего года россияне ожидают значительного увеличения курсов ведущих мировых валют по отношению к российской. К этому времени, по мнению граждан, курс американского доллара укрепится до 83,6 руб., а евро — до 91,1 руб.