Экономист оценил прогноз о появлении альтернативы доллару не раньше 2035 года

"США, а также их экономические и политические сателлиты будут обслуживаться долларом. И в западной зоне доллар еще достаточно долго будет выполнять свои функции, а в восточном полушарии, видимо, будут укрепляться те валюты, которые в дальнейшем займут ведущее положение. Прежде всего, это юань, а также рубль.



В известной мере рубль может занять свою позицию в качестве средства в международных расчетах, поскольку мы являемся крупным поставщиком важного сырья - продовольственного и энергетического. Там мы тоже можем оперировать своей валютой, что мы и делаем, внедряя рубль", — сказал экономист.