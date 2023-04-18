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51 минуту назад

Экономист оценил прогноз о появлении альтернативы доллару не раньше 2035 года

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал прогноз специалистов Росконгресса, согласно которому новые союзные валюты, способные стать альтернативой доллару и евро, могут появиться на мировом рынке не раньше 2035-2040 годов.

О полной замене доллара речи идти не может по одной простой причине: валюта это не просто феномен, который кто-то создает и внедряет, как сейчас многие себе это представляют. Валюта - это субстрат, определенный денежный знак, опирающийся на национальную экономику или на группу стран. Отмечу, что в данном случае Евросоюз - не показатель, поскольку фактически это объединение стран с единой экономикой. Единая валюта - единый европейский народно-хозяйственный комплекс. Исходя из этого и нужно говорить о том, что может прийти на замену доллару.

Когда мы говорим о мировой резервной валюте, мы понимаем, что это и расчеты, и платежи, и формирование золотовалютных резервов, и накопления. Но дело в том, что и сейчас никто не запрещает рассчитываться в других валютах, никто не запрещает формировать золотовалютные резервы в любой другой валюте. Просто доллар пока еще опирается на мощную и эффективную экономику, которая занимает значимое место и в мировом производстве, и в мировой торговле.

Однако сейчас юань теснит доллар. Китайская валюта выходит на мировую арену. По крайней мере, это происходит в восточной части земного шара. Отчасти причиной целенаправленного отказа от доллара стала политика США, которая сделала американскую валюту токсичной. Идет замена доллара на юани и другие валюты, в том числе на рубль или, например, турецкую лиру.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Специалист отметил, что в настоящее время происходит геополитическое и экономическое деление мира на две условные зоны - западную и восточную. При этом, по словам Беляева, говорить об уходе доллара из западной зоны "было бы наивно".

"США, а также их экономические и политические сателлиты будут обслуживаться долларом. И в западной зоне доллар еще достаточно долго будет выполнять свои функции, а в восточном полушарии, видимо, будут укрепляться те валюты, которые в дальнейшем займут ведущее положение. Прежде всего, это юань, а также рубль.

В известной мере рубль может занять свою позицию в качестве средства в международных расчетах, поскольку мы являемся крупным поставщиком важного сырья - продовольственного и энергетического. Там мы тоже можем оперировать своей валютой, что мы и делаем, внедряя рубль", — сказал экономист.

Свидетельством выхода китайской валюты на международный уровень эксперт назвал заключение соглашения о торгово-экономических отношениях между французской нефтеперерабатывающей компанией Total и Саудовской Аравией, где предусмотрены платежи в юанях.

"Это уже не использование национальных валют в двусторонних отношениях, а использование валюты третьей страны, в данном случае - юаня. И это индикатор того, что качественные перемены наступили. Дальше только встает вопрос о скорости развития этого процесса. А сейчас все развивается очень быстро. Главным тут было преодоление инерции покоя, что уже произошло", — заявил специалист.

Вместе с тем Беляев допустил, что в дальнейшем будет согласовано создание коллективной валюты, обслуживающей страны БРИКС.

"Обсуждается создание новой резервной валюты – R5 [по первым буквам валют пяти стран БРИКС — российского рубля, индийской рупии, бразильского реала, южноафриканского рэнда и renminbi, альтернативного названия китайского юаня - прим. ред.] Однако пока трудно себе представить, как можно создать единую валюту в группе, которая не связана никакими формальными и регламентными обязательствами и документами. Ведь для выпуска соответствующей валюты необходим определенный банк, эмиссионный и одновременно расчетный центр. Конечно, это может быть Новый банк развития БРИКС, возможно и создание специального международного банка, который будет заниматься этим вопросом", — заявил аналитик, напомнив также о положительном использовании в советские годы перводного рубля в качестве расчетного и платежного средства.

Ранее ТАСС со ссылкой на доклад Росконгресса "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру" сообщил, что появление на мировом рынке новых союзных валют, которые заменят доллар и евро, ожидается не раньше 2035-2040 годов. Авторы документа указывают на прочные позиции доллара в международной экономике. На данную валюту приходится 60% официальных валютных резервов, следует из последних данных МВФ. В документе также говорится о постепенном уменьшении веса доллара за последние 20 лет, однако, как отмечается, темпы снижения составляют десятые доли процента в год.

Экономика,Михаил Беляев,Total,Международный валютный фонд,ЕС,
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