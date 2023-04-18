Экономист оценил прогноз о появлении альтернативы доллару не раньше 2035 года

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал прогноз специалистов Росконгресса, согласно которому новые союзные валюты, способные стать альтернативой доллару и евро, могут появиться на мировом рынке не раньше 2035-2040 годов.
Специалист отметил, что в настоящее время происходит геополитическое и экономическое деление мира на две условные зоны - западную и восточную. При этом, по словам Беляева, говорить об уходе доллара из западной зоны "было бы наивно".
"США, а также их экономические и политические сателлиты будут обслуживаться долларом. И в западной зоне доллар еще достаточно долго будет выполнять свои функции, а в восточном полушарии, видимо, будут укрепляться те валюты, которые в дальнейшем займут ведущее положение. Прежде всего, это юань, а также рубль.
В известной мере рубль может занять свою позицию в качестве средства в международных расчетах, поскольку мы являемся крупным поставщиком важного сырья - продовольственного и энергетического. Там мы тоже можем оперировать своей валютой, что мы и делаем, внедряя рубль", — сказал экономист.
Свидетельством выхода китайской валюты на международный уровень эксперт назвал заключение соглашения о торгово-экономических отношениях между французской нефтеперерабатывающей компанией Total и Саудовской Аравией, где предусмотрены платежи в юанях.
"Это уже не использование национальных валют в двусторонних отношениях, а использование валюты третьей страны, в данном случае - юаня. И это индикатор того, что качественные перемены наступили. Дальше только встает вопрос о скорости развития этого процесса. А сейчас все развивается очень быстро. Главным тут было преодоление инерции покоя, что уже произошло", — заявил специалист.
Вместе с тем Беляев допустил, что в дальнейшем будет согласовано создание коллективной валюты, обслуживающей страны БРИКС.
"Обсуждается создание новой резервной валюты – R5 [по первым буквам валют пяти стран БРИКС — российского рубля, индийской рупии, бразильского реала, южноафриканского рэнда и renminbi, альтернативного названия китайского юаня - прим. ред.] Однако пока трудно себе представить, как можно создать единую валюту в группе, которая не связана никакими формальными и регламентными обязательствами и документами. Ведь для выпуска соответствующей валюты необходим определенный банк, эмиссионный и одновременно расчетный центр. Конечно, это может быть Новый банк развития БРИКС, возможно и создание специального международного банка, который будет заниматься этим вопросом", — заявил аналитик, напомнив также о положительном использовании в советские годы перводного рубля в качестве расчетного и платежного средства.
Ранее ТАСС со ссылкой на доклад Росконгресса "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру" сообщил, что появление на мировом рынке новых союзных валют, которые заменят доллар и евро, ожидается не раньше 2035-2040 годов. Авторы документа указывают на прочные позиции доллара в международной экономике. На данную валюту приходится 60% официальных валютных резервов, следует из последних данных МВФ. В документе также говорится о постепенном уменьшении веса доллара за последние 20 лет, однако, как отмечается, темпы снижения составляют десятые доли процента в год.