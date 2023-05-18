Эксперт оценил прогноз о новом кризисе в мировой экономике

"А это первый шаг к кризису. Если прозвучит слово "дефолт", то американцы в дальнейшем не смогут так бодро наращивать свою долговую пирамиду. Раньше им это делать было очень просто, поскольку американские ценные бумаги рассматривались как сверхнадежные, и с их размещением под низкий процент не было проблем. Сейчас же, наверное, американцам все-таки удастся разместить бумаги, но процент будет выше. Это означает, что бремя задолженности будет еще больше и, видимо, подойдет к роковой черте. И в таком случае действительно может разразиться мировой кризис. И тогда он определенно будет серьезнее, чем в 2008 году", — заключил аналитик.