Эксперт оценил прогноз о новом кризисе в мировой экономике
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал прогноз американского инвестора Джима Роджерса о том, что мировая экономика вскоре столкнется с новым финансовым кризисом, который окажется хуже кризиса 2008 года, разразившегося в США из-за краха рынка ипотечных ценных бумаг.
Ранее Роджерс заявил, что США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков из-за предстоящей "ужасной" рецессии. По его мнению, когда экономика страны находится в плохом состоянии, "найдутся люди, которые будут допускать ошибки". И это в конце концов станет поводом для новых крахов в банковской системе. В этой ситуации правительство делает так, чтобы организации объединялись. Таким образом, ситуация только заминается. Однако власти не понимают, что "делают хуже".
Да, если долговому кризису дадут развернуться, то это действительно будет коллапс почище, чем ситуация в 2008 году. Если 15 лет назад речь шла только о финансовой сфере, то на сегодняшний день речь идет о том, что кризис может затронуть и производственный сектор - это основа основ, затрагивающая реальный сектор экономики, а через него уже и финансовую сферу. При этом в финансовой сфере могут быть и самостоятельные проблемы, к которым добавятся проблемы реального сектора экономики, способные углубить кризис.
Михаил БеляевКандидат экономических наук
Вместе с тем экономист выразил мнение, что многие страны смогут не допустить дефолта.
"Долг долгу рознь. Где-то долги выросли, но экономика с ними пока еще справляется, в частности китайская. Ведь суть долга заключается в том, что вы берете новые заимствования, а прибыльность и эффективная работа реального сектора экономики позволяют вам выполнять свои долговые обязательства. Может быть, долг и нарастает, тем не менее он не достигает критических величин - эффективность экономики позволяет его удерживать на определенном уровне. Кроме того, уравновесить ситуацию с госдолгом может решение пойти по пути снижения расходов", — сказал Беляев.
Крупную проблему для мировой экономики представляет высокая задолженность США, добавил эксперт.
"Долг США вырос до невероятных размеров - как минимум 120 процентов ВВП. Сложность с этим долгом заключается в том, что его обслуживание становится большим грузом для экономики, которая переживает достаточно тяжелые времена, потеряв свое динамическое развитие, плюс положение дел усугубляет деятельность Федеральной резервной системы. Она, пытаясь подавить инфляцию, повысила ключевую ставку до 5 процентов, а потом до 5,25, что поставило экономику в еще более тяжелое положение. Это отразилось в банкротстве ряда банков и компаний. При этом американцы понимают, что происходит, поэтому они собираются переходить к снижению ключевой ставки, невзирая на состояние инфляции", — отметил специалист.
По словам Беляева, США фактически достигли предела в вопросе госдолга, и в Вашингтоне в настоящее время идут политические дебаты касательно способов решения сложившейся ситуации.
"Демократы и республиканцы не могут поделить поляну влияния перед выборами. И на фоне этой предвыборной борьбы весь мир оказался в заложниках у этих двух противоборствующих сторон. Но, думаю, к июню они договорятся по поводу повышения порога и, может быть, даже пойдут на компромисс. Так, республиканцы предлагают снизить государственные расходы для того, чтобы не допустить дефолт", — сказал Беляев.
Если держатели государственных бумаг США - американские и неамериканские банки и компании - в определенный момент не получат средства, на которые рассчитывали, которые были заложены в их финансовых планах, то они окажутся в дефолтном состоянии, подчеркнул экономист.
"А это первый шаг к кризису. Если прозвучит слово "дефолт", то американцы в дальнейшем не смогут так бодро наращивать свою долговую пирамиду. Раньше им это делать было очень просто, поскольку американские ценные бумаги рассматривались как сверхнадежные, и с их размещением под низкий процент не было проблем. Сейчас же, наверное, американцам все-таки удастся разместить бумаги, но процент будет выше. Это означает, что бремя задолженности будет еще больше и, видимо, подойдет к роковой черте. И в таком случае действительно может разразиться мировой кризис. И тогда он определенно будет серьезнее, чем в 2008 году", — заключил аналитик.
Накануне американская администрация подтвердила, что президент США Джо Байден принял решение отменить часть своего предстоящего зарубежного турне в связи с угрозой дефолта в стране.